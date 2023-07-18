Бербок закликала об’єднатися для повернення українських дітей, депортованих до РФ
Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні
Про це вона заявила під час виступу в понеділок на засіданні Ради Безпеки ООН, передає Укрінформ.
"Хочу закликати всіх вас об’єднати зусилля з міжнародними організаціями, українською владою та неурядовими організаціями, щоби розслідувати депортації з Росії та разом знайти способи повернути цих дітей додому", - наголосила очільниця німецької дипломатії.
Вона підкреслила, що попри всі розбіжності у поглядах в міжнародному співтоваристві, це питання не повинно стати предметом обговорення.
"Депортовані діти належать своїм батькам. Їх треба повертати додому, в Україну, зараз",- підкреслила Бербок.
Під час виступу в Радбезі вона також звернулася напряму до Росії: "Ви можете дурити себе, але не можна обдурити світ". Вона наголосила, що за 500 днів світ побачив на власні очі звірства росіян у Бучі, Ірпіні, Харкові, а також почув історії матерів, чиїх дітей украв російський уряд.
Однак, за її словами, це лише верхівка айсберга в порівнянні з усіма масштабами війни РФ проти України.
Відзначимо, що 17 липня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради Безпеки ООН на рівні глав зовнішньополітичних відомств з питань підтримання миру в Україні.
- Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила на засіданні, що війна, розв’язана Росією проти України, є не лише справою безпеки в Європі, це загроза глобальному порядку, і є реальним викликом стабільності у багатьох сферах для всього світу.
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