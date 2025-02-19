На Чорнобильській АЕС триває ліквідація наслідків ворожої атаки: актуальна ситуація
У середу, 19 лютого, триває ліквідація наслідків російського дронового удару по укриттю 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС
Про це повідомили в ДСНС України.
Так, станом на ранок 19 лютого рятувальники продовжують гасіння осередків тління та проводять роботи із часткового розкривання конструкцій укриття.
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У ДСНС додали, що радіаційний фон на проммайданчику Чорнобильської АЕС не перевищує норми. Ситуація контрольована, роботи тривають.
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
- Кабінет міністрів України у вівторок, 18 лютого, спрямував понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС.
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