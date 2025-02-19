Експрезиденту Бразилії Болсонару висунули звинувачення у спробі держперевороту
Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару офіційно став обвинуваченим у справі про спробу державного перевороту з метою залишитись при владі після поразки на останніх президентських виборах у 2022 році
Про це повідомляє DW.
Як заявив генпрокурор Бразилії Паулу Гонет, Болсонару був обізнаний у планах путчистів і схвалив їх.
За даними слідства, у плануванні держперевороту в Бразилії брали участь як мінімум 33 змовники. Головною їхньою метою слідчі називають отруєння Луїса Інасіу Лула да Сілви, який переміг Болсонару на президентських виборах наприкінці жовтня 2022 року, а також віцепрезидента Бразилії Жералду Алкміна.
"Члени злочинної організації розробили в президентському палаці план нападу на інститути з метою зруйнувати систему влади та демократичний порядок, який отримав зловісну назву "Зелений та жовтий кинджал". План було опрацьовано та доведено до відома президента, і він з ним погодився, - зазначає генпрокурор.
Висунуті експрезиденту Бразилії звинувачення тепер має розглянути Верховний суд країни. Сам політик відкинув звинувачення у причетності до організації спроби вбивства свого опонента, заявивши, що став жертвою політичного переслідування.
Що передувало
Болсонару обіймав посаду президента Бразилії протягом одного терміну з 2019 по 2023 роки. Він відомий як правий популіст. Під час пандемії COVID-19 Болсонару заперечував серйозність проблеми та необхідність введення карантинних заходів у країні. Також він критикувався за небажання вводити законодавчі заходи, що перешкоджають знищенню лісів Амазонії.
Раніше експрезидент Бразилії раніше потрапив під слідство через серію масових заворушень, що почалися в країні на тлі його програшу у другому турі президентських виборів. Після оголошення результатів голосування прихильники Болсонару перекрили низку доріг у країні, а сам він не став прямо визнавати поразку.
У січні 2023 року тисячі прихильників Болсонару зібралися на демонстрацію проти підсумків виборів, яка переросла в заворушення – демонстранти увірвалися до будівель парламенту, Верховного суду країни та резиденції глави держави у столиці країни Бразиліа.
Так Сілва, який у цей час перебував у робочій поїздці в штаті Сан-Паулу, наказав підключити федеральні сили до відновлення порядку. В результаті було заарештовано сотні людей.
У червні судді Вищого виборчого суду визнали, що експрезидент частково несе відповідальність за "згубні для демократії наслідки" того, що сталося. Болсонару на вісім років заборонили балотуватись у президенти.
Наприкінці 2024 року поліція заарештувала колишнього міністра оборони Бразилії Вальтера Брагу Нетто після звинувачень в організації державного перевороту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.35 Купівля 41.35Продаж 41.87
- EUR Купівля 43.24Продаж 43.9
- Актуальне
- Важливе