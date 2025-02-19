Експрезиденту Бразилії Болсонару висунули звинувачення у спробі держперевороту

Про це повідомляє DW.

Як заявив генпрокурор Бразилії Паулу Гонет, Болсонару був обізнаний у планах путчистів і схвалив їх.

За даними слідства, у плануванні держперевороту в Бразилії брали участь як мінімум 33 змовники. Головною їхньою метою слідчі називають отруєння Луїса Інасіу Лула да Сілви, який переміг Болсонару на президентських виборах наприкінці жовтня 2022 року, а також віцепрезидента Бразилії Жералду Алкміна.

"Члени злочинної організації розробили в президентському палаці план нападу на інститути з метою зруйнувати систему влади та демократичний порядок, який отримав зловісну назву "Зелений та жовтий кинджал". План було опрацьовано та доведено до відома президента, і він з ним погодився, - зазначає генпрокурор.

Висунуті експрезиденту Бразилії звинувачення тепер має розглянути Верховний суд країни. Сам політик відкинув звинувачення у причетності до організації спроби вбивства свого опонента, заявивши, що став жертвою політичного переслідування.

Що передувало

Болсонару обіймав посаду президента Бразилії протягом одного терміну з 2019 по 2023 роки. Він відомий як правий популіст. Під час пандемії COVID-19 Болсонару заперечував серйозність проблеми та необхідність введення карантинних заходів у країні. Також він критикувався за небажання вводити законодавчі заходи, що перешкоджають знищенню лісів Амазонії.

Раніше експрезидент Бразилії раніше потрапив під слідство через серію масових заворушень, що почалися в країні на тлі його програшу у другому турі президентських виборів. Після оголошення результатів голосування прихильники Болсонару перекрили низку доріг у країні, а сам він не став прямо визнавати поразку.

У січні 2023 року тисячі прихильників Болсонару зібралися на демонстрацію проти підсумків виборів, яка переросла в заворушення – демонстранти увірвалися до будівель парламенту, Верховного суду країни та резиденції глави держави у столиці країни Бразиліа.

Так Сілва, який у цей час перебував у робочій поїздці в штаті Сан-Паулу, наказав підключити федеральні сили до відновлення порядку. В результаті було заарештовано сотні людей.

У червні судді Вищого виборчого суду визнали, що експрезидент частково несе відповідальність за "згубні для демократії наслідки" того, що сталося. Болсонару на вісім років заборонили балотуватись у президенти.

Наприкінці 2024 року поліція заарештувала колишнього міністра оборони Бразилії Вальтера Брагу Нетто після звинувачень в організації державного перевороту.