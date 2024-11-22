Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Експрезидента Бразилії Болсонару звинуватили в спробі держперевороту у 2022 році

Експрезидента Бразилії Болсонару звинуватили в спробі держперевороту у 2022 році

Ксенія Золотова
22 листопада, 2024 п'ятниця
07:00
Світ Жаір Болсонару

Бразильська влада звинуватила колишнього президента країни Жаіру Болсонару та 36 інших осіб в спробі держперевороту у 2022 році після обрання його наступником Луїса Інасіу Лула да Сілви

Зміст

Про це пише CNN.

У четвер, 21 листопада, Болсонару опинився серед 37 осіб, яким федеральна поліція Бразилії висунула звинувачення в рамках розслідування провалу президентських виборів 2022 року, на яких лідер ультраправих зазнав поразки в переобранні.

За словами поліції, Болсонару "повністю знав" про план перешкодити Лулі та його уряду вступити на посаду після його перемоги на виборах.

Федеральна поліція направила свій звіт про розслідування до Верховного суду в Бразиліа. Тепер генеральний прокурор Бразилії вирішить, підтверджувати звинувачення чи припинити розслідування. У разі підтвердження обвинувачення наступного року очікується суд.

Болсонару неодноразово заперечував заяви про те, що він намагався залишитися при владі після перемоги Лули на президентських виборах у 2022 році. У відповідь на висунутий обвинувальний висновок Болсонару сказав, що він ще не бачив звинувачення та "чекатиме на адвоката".

"Це, очевидно, піде до генпрокуратури. Боротьба починається біля генпрокуратури. Я не можу нічого очікувати від команди, яка використовує креативність, щоб засудити мене", – написав він у Х.

Серед обвинувачених кілька відомих імен, включаючи колишніх помічників, політиків з уряду Болсонару, і кількох генералів у відставці, у тому числі Вальтера Брага Нетто, колишнього міністра оборони, та Аугусто Елено, колишнього начальника безпеки президента.

Також звинувачено Фернандо Серімедо, політичного консультанта правого президента Аргентини Хав'єра Мілеї.

Звинувачення було висунуто через кілька днів після того, як бразильська поліція заарештувала п'ятьох осіб, у тому числі колишнього радника Болсонару, у зв'язку з тим самим розслідуванням. Передбачувані змовники планували вбивство віце-президента Лули Джеральдо Алькміна та судді Верховного суду Александра де Мораеса, йдеться в постанові Верховного суду про арешт.

  • Україна вважає неправильним рішення не запрошувати її на саміт країн Великої двадцятки, який проходив у Бразилії та співпав із 1000-м днем повномасштабної агресії Росії.
Теги:
Новини
Кримінал
Бразилія
Читайте також:
На фото: Олена Зеленська
Автор Світлана Кравченко
20 листопада, 2024 середа
У Словенії чоловік влаштував провокацію під час візиту Зеленської, вигукнувши "Росія переможе": його затримали
Дональд Трамп і Джо Байден
Автор Марина Клюєва
20 листопада, 2024 середа
Байден узгодив із Трампом дозвіл на застосування ATACMS, - офіцер ЗСУ Лапін
Ангела Меркель
Автор Дар'я Куркіна
21 листопада, 2024 четвер
"Готовий накинутися в будь-який момент": Меркель у мемуарах згадала про враження від Путіна
  • USD 41.15
    Купівля 41.15
    Продаж 41.65
  • EUR
    Купівля 43.43
    Продаж 44.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
22 листопада
07:48
біткоїн
Біткоїн виріс до позначки більше ніж $99 тис.
07:43
Оновлено
Росія запустила "шахеди": у Сумах є загиблі та постраждалі, на Київщині працювала ППО
06:48
Ілон Маск
Ілон Маск розкритикував закон Австралії про заборону соцмереж для дітей молодших 16 років
06:41
Олаф Шольц
Шольц має намір балотуватися на другий термін від СДПН, - DW
06:31
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Армія РФ утримує у Чорному морі 6 ракетоносіїв: загальний залп - до 23 "калібрів"
06:20
міни, замінований пляж
Україна використовуватиме надані США протипіхотні міни лише на власній території, - Пентагон
05:55
Анонс
Карпати, УПЛ
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 14-го туру
05:30
Анонс
Збірна України, Грузія - Україна
Жеребкування Ліги націй: де та коли дивитись. З ким може зіграти Україна
05:26
Дональд Трамп
Трамп обрав нову претендентку на посаду генпрокурора США
04:43
Володимир Путін
"У продовженні цієї війни зацікавлена лише РФ": МЗС України відреагувало на заяву Путіна щодо використання "Орешніка"
03:34
вогонь, полум'я, пожежа
Партизани допомогли знищити російський підрозділ БПЛА на Донеччині
03:07
Кріштіану Роналду, збірна Португалії, Ліга націй
Знаменитий тренер запропонував Роналду повернутись до європейського футболу
02:39
Покровськ
З початку доби 21 листопада на фронті відбулось 174 бойових зіткнення. Найважча ситуація на Покровському напрямку
01:27
Роман Яремчук (ліворуч), Албанія - Україна
Українського футболіста можуть вигнати з грецької команди після вдалого матчу за збірну
01:04
МЗС
"Вважаємо вибір Бразилії неправильним": МЗС України про відсутність запрошення на саміт G20
00:47
на фото Верховна Рада України
Засідання Верховної Ради 22 листопада скасували через загрозу удару, - нардеп Батенко
00:19
війна з Росією
Росія захопила Дальнє на Курахівському напрямку, - DeepState
2024, четвер
21 листопада
23:04
Володимир Зеленський
Другий цьогоріч крок Путіна до ескалації війни, сильної реакції світу немає, - Зеленський про удар ракетою нового типу
23:03
Ексклюзив
Микола Княжицький
Ми не повинні дозволяти казати, що програємо війну без підтримки США, треба шукати варіанти, - Княжицький
22:48
Алроса
Російський виробник алмазів "Алроса" анонсував зупинку низки шахт і скорочення працівників
22:37
Робота з відновлення електропостачання Херсон
Ракетні атаки РФ на вихідних пошкодили три з пʼяти теплоелектростанцій ДТЕК, - Reuters
21:51
Білий Дім
Кремль заявив, що попередив США про удар ракетою нового типу, Білий дім - що повідомив Україні та союзникам
21:51
поїзд в Карпатах
У Харків і Карпати: Укрзалізниця запускає нові рейси внутрішньго сполучення
21:26
Метт Гейтц
Кандидат Трампа у генпрокурори Гетц відмовився від запропонованої посади
21:21
Ексклюзив
Володимир Путін та Дональд Трамп
Путін хоче вплинути на Трампа та виторгувати більше: військовий експерт про запуск ракети нового типу
21:17
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
РФ, ймовірно, попередила США про застосування міжконтинентальної ракети, інакше Америка та НАТО зреагували б у відповідь. Колонка Сергія Згурця
20:03
У музеях Ватикану запрацювали вісім україномовних аудіогідів
20:02
OPINION
Як я заробив на Помаранчевій революції
19:56
Оновлено
путін
Путін заявив, що РФ вдарила по Дніпру новою балістичною ракетою середньої дальності "Орешнік"
19:42
Оновлено
Беньямін Нетаньягу
МКС видав ордер на арешт Нетаньягу. В Єрусалимі назвали рішення "антисемітським", а в ЄС пообіцяли заарештувати прем'єра Ізраїлю
19:04
МЗС України
Україна задіяла механізми ООН і НАТО через запуск росіянами нового типу ракети, - МЗС
18:59
Александар Вучич
"Ніхто не блефує": президент Сербії Вучич прокоментував ймовірний удар РФ міжконтинентальною ракетою
18:46
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Одна та дві черги: Укренерго оприлюднило інформацію про відключення електроенергії на 22 листопада
18:43
МВФ
У МВФ пообіцяли ухвалити рішення щодо наступного траншу для України найближчими тижнями
18:38
Оновлено
Росіяни атакували ракетою адмінбудівлю в Кривому Розі: кількість поранених зросла до 31, серед них діти
18:28
Огляд
S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля
S.T.A.L.K.E.R. 2. Гра, яку чекали 15 років. Усе, що треба знати про український феномен гейм-індустрії
18:26
Бронювання військовозобов'язаних працівників
За час аудиту 5% підприємств втратили статус критично важливих, - Мінекономіки
18:19
евакуація
У Краснопіллі на Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію населення
18:05
OPINION
Удар по Дніпру МБР "Рубіж": паніка недоречна
17:59
санкції проти Росії
США запровадили нові санкції проти банківського сектору РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV