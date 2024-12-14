Ексміністра оборони Бразилії заарештували, звинувативши в спробі держперевороту у 2022 році

Про це повідомляє Reuters.

Нетто також працював керівником апарату колишнього президента Жаіра Болсонару і був його напарником в невдалому переобранні у 2022 році.

Ексміністр оборони, якого поліція звинуватила в тому, що він був центральною фігурою в передбачуваній спробі державного перевороту, заперечує будь-яку причетність до події.

У заяві, в якій не було названо ім'я Браги Нетто, федеральна поліція заявила, що видала два ордери на обшук, ордер на арешт і запобіжний захід, окрім арешту, щодо осіб, які ймовірно перешкоджають розслідуванню.

Обшуки відбулися в резиденції Браги Нетто в Ріо-де-Жанейро та в будинку полковника у відставці Флавіо Ботельо Перегріно в Бразиліа, йдеться в заяві армії. Додається, що Нетто буде взято під варту в Ріо.

У листопаді федеральна поліція звинуватила Брагу Нетто разом з Болсонару, іншими членами кабінету міністрів і колишніми військовими командирами в плануванні державного перевороту, щоб заборонити президенту Луїсу Інасіу Лула да Сілва обійняти посаду після того, як він виграв вибори 2022 року.