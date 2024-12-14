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Ексміністра оборони Бразилії заарештували, звинувативши в спробі держперевороту у 2022 році

Ксенія Золотова
14 грудня, 2024 субота
17:39
Світ Вальтер Брага Нетто

Поліція заарештувала колишнього міністра оборони Бразилії Вальтера Брагу Нетто 14 грудня після звинувачень в організації державного перевороту з метою скасування результатів виборів 2022 року

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Нетто також працював керівником апарату колишнього президента Жаіра Болсонару і був його напарником в невдалому переобранні у 2022 році.

Ексміністр оборони, якого поліція звинуватила в тому, що він був центральною фігурою в передбачуваній спробі державного перевороту, заперечує будь-яку причетність до події. 

У заяві, в якій не було названо ім'я Браги Нетто, федеральна поліція заявила, що видала два ордери на обшук, ордер на арешт і запобіжний захід, окрім арешту, щодо осіб, які ймовірно перешкоджають розслідуванню.

Обшуки відбулися в резиденції Браги Нетто в Ріо-де-Жанейро та в будинку полковника у відставці Флавіо Ботельо Перегріно в Бразиліа, йдеться в заяві армії. Додається, що Нетто буде взято під варту в Ріо.

У листопаді федеральна поліція звинуватила Брагу Нетто разом з Болсонару, іншими членами кабінету міністрів і колишніми військовими командирами в плануванні державного перевороту, щоб заборонити президенту Луїсу Інасіу Лула да Сілва обійняти посаду після того, як він виграв вибори 2022 року.

  • Бразильська влада звинуватила колишнього президента країни Жаіру Болсонару та 36 інших осіб в спробі держперевороту у 2022 році після обрання його наступником Луїса Інасіу Лула да Сілви.
Теги:
Новини
Кримінал
вибори
політика
вибори президента
Бразилія
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