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Теракт у центрі Миколаєва 14 лютого: правоохоронці затримали 4 неповнолітніх, які діяли на замовлення РФ

Катерина Єсікова
19 лютого, 2025 середа
10:18
Кримінал

Служба безпеки та Національна поліція затримали чотирьох неповнолітніх, яких підозрюють у скоєнні теракту в Миколаєві 14 лютого, коли загинули троє військових і жінка

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Про це повідомляє СБУ.

Підозрюваними виявилися четверо неповнолітніх жителів Полтавського району віком від 14 до 17 років. Окупанти завербували їх через Telegram-канали з пошуку "легких грошей".

Так, підлітки самостійно виготовили саморобний вибуховий пристрій, заховали його у рюкзак та передали 42-річній мешканці сусіднього селища. В обмін на обіцянку "швидкого заробітку" жінка приїхала до Миколаєва, щоб нібито передати "сумку з грошима" місцевому жителю.

"Не здогадуючись, що у неї в руках замаскована вибухівка, вона підійшла до паркувального майданчика біля кафе, де стояла група українських військових. Як тільки жінка наблизилася до них, російські спецслужбісти дистанційно активували СВП через виклик на мобільний телефон", - встановили правоохоронці.

Зазначається, що ворог завчасно підготував ліквідацію своєї агентки як "зайвого" свідка теракту.

Натомість правоохоронці затримали жителів Полтавщини, які ховалися у себе вдома та чекали гроші від окупантів. Наразі їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людей). Попри юний вік, підлітками загрожує довічне позбавлення волі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Вибух у центрі Миколаєва: що відомо

У п'ятницю, 14 лютого, у Миколаєві пролунав вибух "невідомого предмету", внаслідок чого загинули дві людини, ще вісім – отримали поранення. 

Згодом у мережі поширили відео, на якому видно, як поблизу військовослужбовців зупиняється жінка у червоному, після чого стається вибух. 

З власних джерел "Полтавщині" відомо, що жінка, яка влаштувала теракт, приїхала до Миколаєва з Полтавської області — Горішніх Плавнів. Вона залишила в хостелі дитину, яка чекала на її повернення.

Тим часом ворожі Telegram-канали почали поширювати фейк про те, що вибух у Миколаєві 14 лютого з двома жертвами начебто був помстою працівникам ТЦК та СП загиблої жінки за мобілізацію сина.

Під час теракту у Миколаєві 14 лютого загинули троє військовослужбовців Центру протимінної діяльності – Вадим Єлісєєв, Олена Ключнікова та Євгеній Сірик.

Теги:
Новини
Миколаїв
СБУ
теракт
військові
Полтавщина
поліція
Війна з Росією
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