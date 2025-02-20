Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Йому варто рухатись швидше": Трамп знову назвав Зеленського "диктатором без виборів"

"Йому варто рухатись швидше": Трамп знову назвав Зеленського "диктатором без виборів"

Катерина Єсікова
20 лютого, 2025 четвер
08:20
Світ Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп вдруге назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", і що він нібито зробив "жахливу роботу"

Зміст

Про це повідомляє Білий дім.

"Диктатору без виборів, Зеленському, варто рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни. Треба рухатися швидко, тому що ця війна йде в неправильному напрямку", - заявив Трамп.

За його словами, Сполучені Штати успішно ведуть переговори про припинення війни з Росією. За даними Трампа, Росія втратила на війні 900 тис. солдатів, а Україна нібито 700 тис. 

"Я люблю Україну, але Зеленський зробив жахливу роботу. Його країна зруйнована, мільйони людей без необхідності загинули, і ви не можете покласти край війні, якщо не поговорите з обома сторонами. Ви повинні говорити", - наголосив лідер США.

Що передувало

18 лютого Трамп на пресконференції заявив, що рівень довіри в Україні до президента впав до 4%. Зеленський у відповідь на це сказав, що Трамп "живе в дезінформаційному просторі".

Також глава Білого дому висунув претензію щодо допомоги Києву на $350 млрд: "Ми надали Києву, здається, $350 мільярдів. Ну, можливо, трохи менше, але це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть? Я ніколи не бачив жодного звіту про це".

"У нас абсолютно різні цифри. У нас все дуже зрозуміло: нам війна коштувала $320 млрд. $120 млрд - це ми, народ України, платники податків. $200 млрд — це США та Європейський Союз. Це пакети зброї", - відповів на це Зеленський.

19 лютого Трамп заявив, що Зеленський відмовляється проводити вибори та має дуже низькі позиції в українських опитуваннях. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів". При цьому посол ЄС Катаріна Матернова стверджує, що вибори в Україні можна провести не раніше, ніж через пів року після завершення воєнного стану.

Також Зеленського розкритикував віцепрезидент США Джей Ді Венс за реакцію на заяви Трампа про його рейтинги.

20 лютого Дональд Трамп заявив, що Росія "має козирі" у мирних переговорах щодо припинення війни в Україні, оскільки "захопила велику територію".

Теги:
Новини
Росія
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
пропаганда
Світ про Україну
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Київ
-5.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.98
  • EUR
    Купівля 43.3
    Продаж 43.89
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
20 лютого
10:22
ЗСУ, ППО
РФ вночі атакувала Україну 14 ракетами і 161 безпілотником: ППО знищила 80 дронів
10:16
анонімні повідомленя про замінування
У Києві затримали підозрюваного, який повідомив про нібито замінування будівлі в урядовому кварталі
10:16
Готували теракт проти ветерана-правоохоронця: СБУ у Дніпрі затримала агентурну групу спецслужб РФ
10:05
OPINION
Франція стала лідером підтримки України
10:00
PR
ASUS Zenbook DUO 2025: інноваційний ноутбук із двома екранами
09:54
На фото: A$AP Rocky та Ріанна
Загрожувало 24 роки увʼязнення: репера A$AP Rocky визнали невинуватим у справі про стрілянину з репером A$AP Relli
09:53
Австралія
Війна з Росією має завершитися на умовах України, - міноборони Австралії
09:52
Ексклюзив
ЗСУ
Ситуація на Куп'янському напрямку може мати в перспективі кризові наслідки, - військовий експерт Селезньов
09:44
Кирило Буданов
Буданов: РФ завжди намагалася і буде намагатися вбити клин у відносини між Польщею та Україною
09:37
Ексклюзив
Суджа, РФ, Курська область
"Сегмент дронів на оптоволоконному управлінні дуже серйозно підсилився": майор ЗСУ Прозапас із Курського напрямку
09:18
Дональд Трамп
Трамп розраховує відновити угоду про рідкісноземельні мінерали з Україною
09:10
Ексклюзив
окупанти
Все більше випадків викрадення людей фіксується на ТОТ, - депутат Запорізької міськради Кирильчук
09:08
Анонс
Київськи безпековий форум: анонс події 21 лютого
21 лютого відбудеться спеціальна подія Київського безпекового форуму
09:03
Андрій Коваленко
Якщо підходи ЄС не зміняться, війна в країнах НАТО гарантована, - очільник ЦПД Коваленко
09:00
PR
Якими мають бути уроки англійської мови: ділимося рецептом
08:52
Вистава Дзяди
Івано-Франківський театр у Варшаві представить виставу "Дзяди", яка має антиросійський дискурс
08:49
Біля Маріуполя окупанти риють укріплення й укладають кабелі для викрадення електрики із ЗАЕС, - Андрющенко
08:36
Оновлено
Обстріл Херсона 20 лютого
Росіяни атакували Україну ракетами, дронами і бомбами: в Одесі влучили в енергооб'єкт, у Херсоні - в багатоповерхівку, є постраждалі
08:13
Оновлено
ЗСУ
Сили оборони відбили 32 атаки на Покровському напрямку: загалом на фронті за добу відбулось 122 бої
08:00
OPINION
Чотири умови перемоги Залужного
07:56
Майкл Макфол експосол США у РФ
Трамп перебуває в інформаційній екосистемі, яка відображає погляди Путіна, - експосол США у РФ
07:40
Ілюстративне фото
У Єгипті вперше з 1922 року виявили гробницю фараона
07:32
Свен Кумс, Гент, Ліга конференцій
Ліга конференцій: результати та розклад повторних матчів 1/16 фіналу
07:22
Авіакатастрофа у США
В Аризоні зіткнулися у повітрі два літаки: є загиблі
07:10
Інфографіка
Російська військова техніка: варіанти
РФ за добу війни в Україні втратила 1190 окупантів, 14 танків і 160 БПЛА
07:03
путін трамп
Трамп: Росія "має козирі" у мирних переговорах щодо України
07:00
Аналітика
Військова допомога США
Якщо США перестануть допомагати, чи вистачить Україні зусиль Європи. Пояснюємо
06:51
прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Трюдо заявив, що Канада завжди буде на захисті України
06:33
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
РФ утримує у Чорному морі один ракетоносій
06:29
Кір Стармер
Стармер представить Трампу миротворчий план щодо України: The Telegraph поділився деталями
06:10
Анонс
Рома, Артем Довбик, Ліга Європи
Ліга Європи: результати та розклад повторних матчів 1/16 фіналу
06:10
Дональд Трамп
Третя світова війна "не так вже й далеко", але її не станеться за мого президентства, - Трамп
05:56
Дональд Трамп
Трамп звинуватив Україну у зриві угоди про рідкісноземельні метали
00:57
Оновлено
Джуд Беллінгем та Ерлінг Холанд (праворуч), "Манчестер Сіті" - "Реал"
"Реал" пройшов "Ман Сіті", а ПСЖ розгромив "Брест": результати 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
00:36
Піт Геґсет
У Трампа наказали готувати скорочення бюджету Пентагону, - WP
2025, середа
19 лютого
23:36
Володимир Зеленський
Зеленський провів нові перемовини з очільниками Франції та Великої Британії про безпеку Європи
23:20
Ексклюзив
Валерій Чалий
"Виборів, скоріше всього, вже точно не буде в цьому році": дипломат Чалий
22:37
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Українські КАБи, та як наші дрони забезпечують нафтове ембарго російським НПЗ. Колонка Сергія Згурця
22:32
Майк Волц
"Дивний спротив": радник Волц пов'язав риторику Зеленського з угодою про копалини
22:19
Емманюель Макрон
"Ми будемо виконувати всі наші обов'язки": Макрон за підсумками другої зустрічі щодо України та безпеки ЄС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV