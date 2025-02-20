"Йому варто рухатись швидше": Трамп знову назвав Зеленського "диктатором без виборів"

Про це повідомляє Білий дім.

"Диктатору без виборів, Зеленському, варто рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни. Треба рухатися швидко, тому що ця війна йде в неправильному напрямку", - заявив Трамп.

За його словами, Сполучені Штати успішно ведуть переговори про припинення війни з Росією. За даними Трампа, Росія втратила на війні 900 тис. солдатів, а Україна нібито 700 тис.

"Я люблю Україну, але Зеленський зробив жахливу роботу. Його країна зруйнована, мільйони людей без необхідності загинули, і ви не можете покласти край війні, якщо не поговорите з обома сторонами. Ви повинні говорити", - наголосив лідер США.

Що передувало

18 лютого Трамп на пресконференції заявив, що рівень довіри в Україні до президента впав до 4%. Зеленський у відповідь на це сказав, що Трамп "живе в дезінформаційному просторі".

Також глава Білого дому висунув претензію щодо допомоги Києву на $350 млрд: "Ми надали Києву, здається, $350 мільярдів. Ну, можливо, трохи менше, але це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть? Я ніколи не бачив жодного звіту про це".

"У нас абсолютно різні цифри. У нас все дуже зрозуміло: нам війна коштувала $320 млрд. $120 млрд - це ми, народ України, платники податків. $200 млрд — це США та Європейський Союз. Це пакети зброї", - відповів на це Зеленський.

19 лютого Трамп заявив, що Зеленський відмовляється проводити вибори та має дуже низькі позиції в українських опитуваннях. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів". При цьому посол ЄС Катаріна Матернова стверджує, що вибори в Україні можна провести не раніше, ніж через пів року після завершення воєнного стану.

Також Зеленського розкритикував віцепрезидент США Джей Ді Венс за реакцію на заяви Трампа про його рейтинги.

20 лютого Дональд Трамп заявив, що Росія "має козирі" у мирних переговорах щодо припинення війни в Україні, оскільки "захопила велику територію".