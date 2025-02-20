Річ у тім, що депутати у парламенті з'являються не самі по собі й не є автономними фігурами — це виборні посади, що представляють за собою цілі кластери виборців. Котрі шляхом голосування відправили їх представляти свої інтереси та брати безпосередню участь в управлінні країною через своїх політичних представників. І усуваючи якусь політичну партію чи окремих депутатів, одночасно усувається якась частина українців. А це дуже не ок.

І це навіть не класичне протистояння 73 vs 25 розливу 2019 року, бо з того часу політична мапа симпатій багато разів перекроїлась і сильно просівший рейтинг очільника держави та провладної партії тепер має підтримку у кращому випадку половини країни. Побудемо оптимістами.

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І відкраювати іншу половину країни від участі у політиці, законотворчості та прийнятті рішень — це, по-перше, тупо. А, по-друге, — небезпечно, бо створює напругу і ще один розкол, яких і без цього вистачає.

І отут постає питання — нафіга? Загроза політичним перспективам Зеленського зовсім не Порошенко, а фінал завершення війни. Який може зім'яти рештки його рейтингу, а заодно й его, як порожню яєчну шкаралупу військовим черевиком. Аж хрусне. Дивно, що вони цього не усвідомлюють.

Адже у 2019-му Порошенко взагалі ніяк не міг скласти конкуренцію Зеленському і не завадив перемогти у президентських перегонах, то що заважає повторити успіх 2019-го вдруге? Ми ж то знаємо, що саме заважає. І вони знають, але вдають, що не в курсі.

Оці всі політичні приколи — це чисте полювання на відьом, але відьми, як відомо, існують лише у казках. Та казка в Україні давно завершилась.

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Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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