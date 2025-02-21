"Мирні переговори краще, ніж війна": голова МЗС Китаю Ван Ї заявив про підтримку "нещодавнього консенсусу" між США і Росією

Про це він сказав на саміті G20 в Південній Африці, передає МЗС Китаю.

Коментуючи війну в Україні, Ван Ї зазначив, що останнім часом "лунають заклики до мирних переговорів і відкривається вікно для миру".

"Хоча позиції всіх сторін не зовсім узгоджуються, і складно знайти прості рішення для складних проблем, діалог краще, ніж конфронтація, а мирні переговори краще, ніж війна", – сказав міністр.

За його словами, Китай "підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, зокрема, "нещодавній консенсус", досягнутий між США та Росією, і очікує, що сторони "знайдуть стійке і довгострокове рішення".

Водночас у своїй заяві китайський міністр наголосив, що країни "повинні поважати суверенітет і територіальну цілісність один одного, а також шлях розвитку і соціальну систему, самостійно обрані кожною країною".

"Ми повинні наполягати на вирішенні розбіжностей між країнами та міжнародних і регіональних гарячих точок шляхом діалогу та переговорів мирним шляхом, утримуватися від протистояння між таборами та втручання у внутрішні справи інших країн", – додав Ван Ї.