Щодо Порошенка застосований пункт санкцій про заборону будь-яких правочинів, - адвокат Новіков

Про це інформує кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Новіков це сказав під час перерви у засіданні щодо "вугільної справи".

"Там (у санкціях, - ред.) є такий пунктик окремий, що Порошенку заборонені будь-які правочини. А щоб бути кандидатом в президенти, треба відкрити будь-який рахунок під цю ситуацію. Це йому робити заборонено особисто Зеленським", - зазначив адвокат.

За його словами, наразі існує ситуація, коли стара справа повністю, на 100% фальшива: "Там головне твердження, що закупівля урядом України вугілля з окупованих територій в 2014 році під загрозою віялових відключень була державною зрадою президента Порошенка".

"А друге - це санкції, наслідком яких є блокування участі Порошенка у виборах і конфіскація Roshen. Зараз в нас відбувається засідання технічне, але воно є частиною цього пазлу. Це розгортається на тлі кризи. Люди вже починають розуміти, що це криза, але є таке відчуття, що все ще думають, що якось обійдеться - що Трамп це все не всерйоз каже, що може якось там проскочимо. Ми зараз в Печерському суді визначаємо, чи має суддя Печерського суду розглядати цю нашу ситуацію", - підсумував Новіков.

Що передувало

Президент України Володимир Зеленський 13 лютого ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова та Віктора Медведчука. Порошенко назвав рішення РНБО "антиконституційним та політично вмотивованим".