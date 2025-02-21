Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій 2024/25: результати й сітка турніру
У п'ятницю, 21 лютого, у швейцарському Ньйоні єврокубковий день завершився церемонією жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.
В 1/8 фіналу зіграють вісім найкращих команд основного етапу Ліги конференцій і вісім команд, які перемогли у матчах 1/16 фіналу.
Усі пари стадії 1/8 фіналу:
"Ягеллонія"– "Серкль Брюгге"
"Молде" – "Легія"
"Целє" – "Лугано"
"Панатінаїкос" – "Фіорентина"
"Пафос" – "Юргорден"
"Борац" – "Рапід"
"Бетіс" – "Віторія"
"Копенгаген" – "Челсі"
Перші матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудуться 6 березня, а матчі-відповіді – 13 березня.
Нижче - сітка турніру
- У швейцарському Ньйоні в п'ятницю, 21 лютого, відбулися церемонії жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
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