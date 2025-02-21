Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: відома вся сітка турніру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Вісім найкращих команд з етапу ліги автоматично кваліфікувалися до 1/8 фіналу, де до них приєдналися вісім переможців 1/16 фіналу.

Безпосередньо до 1/8 фіналу вийшли англійські "Ліверпуль", "Арсенал" і "Астон Вілла", італійський "Інтер", іспанські "Барселона" й "Атлетико", німецький "Баєр" та французький "Лілль".

Відтепер турнір є сіткою з потенційними суперниками в 1/8 фіналу, чвертьфіналах і півфіналах.

Всі пари стадії 1/8 фіналу:

"Брюгге" (Бельгія) – "Астон Вілла" (Англія)

"Боруссія Д" (Німеччина) – "Лілль" (Франція)

"Реал Мадрид" (Іспанія) – Атлетико (Іспанія)

"Баварія" (Німеччина) – "Баєр" (Німеччина)

"ПСВ" (Нідерланди) – "Арсенал" (Англія)

"Феєнорд" (Нідерланди) – "Інтер" (Італія)

ПСЖ (Франція) – "Ліверпуль" (Англія)

"Бенфіка" (Португалія) – "Барселона" (Іспанія)

Перші матчі відбудуться 4 та 5 березня, а матчі-відповідь – 11 та 12 березня.



Нижче можна побачити всю сітку турніру:

Сітка плейофф ЛЧ 2024/2025, Фото: x.com/beINSPORTS_EN