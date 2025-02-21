Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
У швейцарському Ньйоні в п'ятницю, 21 лютого, після жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, відбулася церемонія жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.
В 1/8 фіналу вийшли вісім найкращих команд основного етапу Ліги Європи: "Лаціо", "Атлетик" Більбао, "Манчестер Юнайтед", "Тоттенгем", "Айнтрахт", "Ліон", "Олімпіакос" і "Рейнджерс". До них долучилися вісім команд, які виграли у двоматчевих протистояннях в 1/16 фіналу.
У підсумку жеребкування сформовано вісім пар команд, які боротимуться за право продовжити участь у турнірі.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи 2024/25:
"Буде-Глімт" – "Олімпіакос"
"Фенербахче" – "Рейнджерс"
"Аякс" – "Айнтрахт"
"ФКСБ" – "Ліон"
"АЗ" – "Тоттенгем"
"Реал Сосьєдад" – "Манчестер Юнайтед"
"Вікторія" Плзень – "Лаціо"
"Рома" – "Атлетік"
Сітка турніру:
Перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться 6 березня, матчі-відповіді – 13 березня.
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