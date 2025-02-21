Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.

В 1/8 фіналу вийшли вісім найкращих команд основного етапу Ліги Європи: "Лаціо", "Атлетик" Більбао, "Манчестер Юнайтед", "Тоттенгем", "Айнтрахт", "Ліон", "Олімпіакос" і "Рейнджерс". До них долучилися вісім команд, які виграли у двоматчевих протистояннях в 1/16 фіналу.

У підсумку жеребкування сформовано вісім пар команд, які боротимуться за право продовжити участь у турнірі.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи 2024/25:

"Буде-Глімт" – "Олімпіакос"

"Фенербахче" – "Рейнджерс"

"Аякс" – "Айнтрахт"

"ФКСБ" – "Ліон"

"АЗ" – "Тоттенгем"

"Реал Сосьєдад" – "Манчестер Юнайтед"

"Вікторія" Плзень – "Лаціо"

"Рома" – "Атлетік"

Сітка турніру:

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться 6 березня, матчі-відповіді – 13 березня.