Це державне рейдерство: підприємець Жеваго про ініціативи ДБР щодо націоналізації Полтавського ГЗК

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"ДБР абсолютно безпідставно заявило, що будуть націоналізовувати активи без жодного рішення суду. Тобто розроблена рейдерська схема націоналізації активів українських та іноземних власників. Якщо щось не подобається РНБО, то збираються не судді, а чиновники й бюрократи, які не мають судової освіти та не забезпечують процес взаємного захисту. У суді є конкурентний процес, є обвинувачення, є захист, і після цього судді, які мають відповідну освіту, протягом певного часу приймають рішення.

А наразі чиновники зібралися на раді РНБО і за три хвилини прийняли рішення, що якась людина потрапляє під санкції. На основі цього рішення ДБР або будь-який правоохоронний орган може подавати позов до Вищого антикорупційного суду щодо націоналізації будь-якого активу в Україні. Тобто це державне рейдерство, яке відбирає активи. Щодо Полтавського ГЗК, акції, які намагаються експропріювати, націоналізувати - це активи міжнародних інвесторів. Я і моя родина маємо акції Лондонської компанії, але я жодної акції не маю в Полтавському ГЗК та інших ГЗК", - наголосив Жеваго.

За словами підприємця, Лондонська компанія разом з іншими інвесторами має акції в українських підприємствах. Тобто, якщо хтось намагається експропріювати Полтавський ГЗК або інший актив будь-якої публічної компанії, насправді націоналізують акції всіх інвесторів, які вклали свої гроші в Україну.

"Тобто це намагання експропріювати та націоналізувати не лише активи українських власників і підприємців, але й найбільших світових інвесторів, які на Лондонській біржі придбали ці акції", - пояснив Жеваго.

Підприємець також додав, що президент Зеленський заявляє, що Україна хоче укласти багаторічну угоду зі США і надати доступ до корисних копалин для розробки та отримання прибутків, підтримуючи Україну фінансово в військовому плані.

"А які реальні дії? Інвестори, які вкладали в Україну $3,5 млрд, кажуть, що нас, американських інвесторів, а їх в реєстрі Ferrexpo 85%, запрошували вкладати й розвивати підприємства, а потім нас просто націоналізують. Як ми можемо після цього приходити в Україну? Ми ніколи сюди більше не прийдемо, тому що 17 років вкладали гроші, а тепер це все намагаються націоналізувати.

Вчора інвестори заявили, що не хочуть мати жодних стосунків з таким підходом влади до міжнародних та внутрішніх інвесторів і почали активно продавати свої акції. Через це на Лондонській фондовій біржі ціна на акції впала на 30%", - резюмував Жеваго.

Що відомо про санкції проти 5 людей, які ввів у дію Зеленський

12 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти кількох людей. Згідно з реєстром санкційних дій під обмеження потрапили: пʼятий президент Петро Порошенко, бізнесмен Костянтин Жеваго, співзасновники й колишні акціонери Приватбанку Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, колишній нардеп Віктор Медведчук. Згодом Офіс генерального прокурора повідомив, що здійснює процесуальне керівництво у низці кримінальних проваджень щодо бізнесменів і високопосадовців, щодо яких були застосовані персональні санкції за рішенням РНБО .

Костянтин Жеваго у своєму відеозверненні назвав запроваджені проти нього санкції "абсолютно незаконними", наголосив, що вони не мають жодної правової основи та зауважив, що це "ще один епізод політичного переслідування з боку президента Зеленського".

Жеваго підкреслив, що жодного судового рішення щодо нього, яке підтверджувало б загрозу національній безпеці, територіальній цілісності чи суверенітету України, не існує.

Костянтин Жеваго, як пише його пресслужба, активно підтримує Збройні Сили України. Через Благодійний Фонд родини Жеваго та підприємства, де він та його родина є акціонерами, уже профінансовано потреби наших захисників на мільярди гривень.

"Судячи з рішення щодо санкцій, моя підтримка ЗСУ визнається як загроза національній безпеці. Мені заборонили здійснювати оборонні закупівлі, що фактично означає заборону на постачання допомоги для наших військових. Фонд родини Жеваго неодноразово отримував подяки від військових частин, включаючи Головне управління розвідки Міноборони на початку 2025 року", - сказав Костянтин Жеваго.