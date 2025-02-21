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Головна Війна з Росією "Боляче, але не смертельно": у Defence Express пояснили, чи позначиться на лінії фронту вимкнення зв'язку Starlink
Ексклюзив

"Боляче, але не смертельно": у Defence Express пояснили, чи позначиться на лінії фронту вимкнення зв'язку Starlink

Ірена Моляр
21 лютого, 2025 п'ятниця
17:00
Війна з Росією Starlink

Іван Киричевський, військовий експерт Defence Express, зазначив, що з 2022 року проведена робота та знайдені альтернативи супутниковим терміналам Starlink

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Якщо нас позбавлять користування зв'язку Starlink, то це небезпечна історія, але не скажу, що смертельна. Ми раніше могли зауважити, що почалися різні проблеми зі Starlink ще з осені 2022 року. І можна сказати слова "вдячності" Маску, бо перші невдачі наших дронів - коли він у незручний момент вимикав "старлінки". Відповідно, до цього моменту були докладені певні зусилля диверсифікації (зміна, різноманітність, - ред.): німці нам давали супутникові термінали, шведи паралельно з бронетехнікою теж дали термінали супутникового зв'язку. Тобто за ці два роки було достатньо часу диверсифікуватися відносно Starlink, і така робота була проведена", - прокоментував військовий експерт.

Іван Киричевський резюмував: якщо "старлінки" вимкнуть, то це буде боляче і неприємно, але не смертельно, і Маску це нічого не дасть.

 

 

  • 16 грудня 2024 року Європейський Союз підписав контракти про початок роботи над IRIS2 - багатоорбітальною мережею з 290 супутників, яка стане альтернативою Starlink.
  • 30 грудня приватне акціонерне товариство "Київстар" оголосило про підписання угоди з компанією Starlink, що належить Ілону Маску, для впровадження супутникового зв'язку в Україні.
Теги:
Відео
Новини
Україна
Швеція
Німеччина
Технології
ЗСУ
Ілон Маск
Starlink
допомога Україні
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