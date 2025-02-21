"Боляче, але не смертельно": у Defence Express пояснили, чи позначиться на лінії фронту вимкнення зв'язку Starlink
Іван Киричевський, військовий експерт Defence Express, зазначив, що з 2022 року проведена робота та знайдені альтернативи супутниковим терміналам Starlink
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Якщо нас позбавлять користування зв'язку Starlink, то це небезпечна історія, але не скажу, що смертельна. Ми раніше могли зауважити, що почалися різні проблеми зі Starlink ще з осені 2022 року. І можна сказати слова "вдячності" Маску, бо перші невдачі наших дронів - коли він у незручний момент вимикав "старлінки". Відповідно, до цього моменту були докладені певні зусилля диверсифікації (зміна, різноманітність, - ред.): німці нам давали супутникові термінали, шведи паралельно з бронетехнікою теж дали термінали супутникового зв'язку. Тобто за ці два роки було достатньо часу диверсифікуватися відносно Starlink, і така робота була проведена", - прокоментував військовий експерт.
Іван Киричевський резюмував: якщо "старлінки" вимкнуть, то це буде боляче і неприємно, але не смертельно, і Маску це нічого не дасть.
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