"Боляче, але не смертельно": у Defence Express пояснили, чи позначиться на лінії фронту вимкнення зв'язку Starlink

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Якщо нас позбавлять користування зв'язку Starlink, то це небезпечна історія, але не скажу, що смертельна. Ми раніше могли зауважити, що почалися різні проблеми зі Starlink ще з осені 2022 року. І можна сказати слова "вдячності" Маску, бо перші невдачі наших дронів - коли він у незручний момент вимикав "старлінки". Відповідно, до цього моменту були докладені певні зусилля диверсифікації (зміна, різноманітність, - ред.): німці нам давали супутникові термінали, шведи паралельно з бронетехнікою теж дали термінали супутникового зв'язку. Тобто за ці два роки було достатньо часу диверсифікуватися відносно Starlink, і така робота була проведена", - прокоментував військовий експерт.

Іван Киричевський резюмував: якщо "старлінки" вимкнуть, то це буде боляче і неприємно, але не смертельно, і Маску це нічого не дасть.