Київстар підписав угоду зі Starlink Ілона Маска про впровадження супутникового зв'язку в Україні
Приватне акціонерне товариство "Київстар" оголосило про підписання угоди з компанією Starlink, що належить Ілону Маску, для впровадження супутникового зв'язку в Україні
Про це інформує Bloomberg.
Згідно з заявою Київстар, це дозволить клієнтам компанії використовувати космічний зв’язок в умовах, коли наземні мережі не можуть забезпечити зв'язок.
Перші послуги текстових повідомлень за новою технологією будуть введені в четвертому кварталі 2025 року. У майбутньому компанія також має намір розширити свої можливості надання голосового зв'язку і передачі даних.
У виданні зазначили, що з початку російської агресії в Україні в лютому 2022 року українська інфраструктура, включаючи телекомунікаційні мережі, зазнала численних атак. Портативні термінали Starlink стали важливим засобом забезпечення військового зв'язку, надаючи українським військовим та цивільному населенню доступ до високошвидкісного інтернету.
У січні підрозділ SpaceX Starlink запустив на орбіту свої перші супутники, що забезпечують прямий мобільний зв'язок.
Минулого місяця Федеральна комісія з питань зв'язку США надала SpaceX дозвіл на надання певного покриття для мобільних телефонів споживачів. Компанія уклала партнерство з T-Mobile US Inc., щоб за допомогою своєї зростаючої мережі Starlink, яка налічує тисячі супутників на орбіті, охопити клієнтів у "мертвих зонах".
- Раніше компанія SpaceX уклала угоду з Пентагоном, що розширює доступ України до більш захищеного варіанту супутникової мережі Starlink, відомого як Starshield.
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