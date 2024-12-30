Київстар підписав угоду зі Starlink Ілона Маска про впровадження супутникового зв'язку в Україні

Про це інформує Bloomberg.

Згідно з заявою Київстар, це дозволить клієнтам компанії використовувати космічний зв’язок в умовах, коли наземні мережі не можуть забезпечити зв'язок.

Перші послуги текстових повідомлень за новою технологією будуть введені в четвертому кварталі 2025 року. У майбутньому компанія також має намір розширити свої можливості надання голосового зв'язку і передачі даних.

У виданні зазначили, що з початку російської агресії в Україні в лютому 2022 року українська інфраструктура, включаючи телекомунікаційні мережі, зазнала численних атак. Портативні термінали Starlink стали важливим засобом забезпечення військового зв'язку, надаючи українським військовим та цивільному населенню доступ до високошвидкісного інтернету.

У січні підрозділ SpaceX Starlink запустив на орбіту свої перші супутники, що забезпечують прямий мобільний зв'язок.

Минулого місяця Федеральна комісія з питань зв'язку США надала SpaceX дозвіл на надання певного покриття для мобільних телефонів споживачів. Компанія уклала партнерство з T-Mobile US Inc., щоб за допомогою своєї зростаючої мережі Starlink, яка налічує тисячі супутників на орбіті, охопити клієнтів у "мертвих зонах".