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"РНБО має ухвалювати рішення виключно на підставі закону": Асоціація правників України закликала розробити чіткі процедури оскарження санкцій

Юлія Лаврук
21 лютого, 2025 п'ятниця
15:49
Суспільство суд, санкції

Асоціація правників України (АПУ) закликала розробити чіткі процедури оскарження санкцій, що передбачатимуть належний судовий контроль, доступ до доказів та дотримання презумпції невинуватості

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Про це йдеться на сайті АПУ.

Там нагадали, що 12 лютого цього року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти чотирьох громадян України. В АПУ зазначили, що це не вперше, коли РНБО накладає санкції на фізичних осіб – громадян України.

"АПУ повністю усвідомлює критичну важливість діяльності РНБО в умовах збройної агресії Росії проти України та підтримує всі законні заходи, спрямовані на оборону й захист національної безпеки. Водночас АПУ наголошує, що застосування будь-яких надзвичайних засобів захисту має здійснюватися з дотриманням конституційних принципів, норм міжнародного права та стандартів Європейської конвенції з прав людини", – йдеться в повідомленні.

Так, в АПУ зазначили, що згідно зі статтею 107 Конституції України РНБО є координуючим органом при президентові з питань національної безпеки і оборони та не наділена судовими чи правоохоронними повноваженнями.

"Розширення компетенції РНБО з метою накладення обмежень на права й свободи громадян України без належної судової процедури та ефективної можливості оскарження не відповідає статтям 6 та 19 Конституції України й підриває принципи правової визначеності та верховенства права", – зазначили в Асоціації.

Там додали, що Закон України "Про санкції" передбачає, що санкції можуть застосовуватися до українців лише в тому разі, якщо вони здійснюють терористичну діяльність. 

Водночас, як зауважили в АПУ, в останні роки в Україні сформувалася практика, за якою санкції поширюють на громадян України й з інших підстав – наприклад, імовірна колабораційна діяльність, загроза національній безпеці тощо. Крім того, рішення про застосування санкцій нерідко ухвалюються на підставі даних, які не розкривають громадськості й навіть тим, проти кого запровадили обмеження. 

"Зазначені обставини ускладнюють реалізацію права на справедливий розгляд справи, що тягне за собою можливі порушення  статей 6 і 13 ЄКПЛ. Негативні рішення Європейського суду з прав людини не лише вплинуть на репутацію України на міжнародній арені, а й можуть спричинити фінансову та політичну відповідальність держави", – наголосили в Асоціації.

Так, АПУ закликала до наступного:

  • РНБО має ухвалювати рішення виключно на підставі закону та в межах її повноважень.
  • Слід уникати використання повноважень РНБО для заміни чи дублювання діяльності інших органів державної влади, зокрема, органів правосуддя та правопорядку.
  • Жодна політична доцільність не може виправдовувати рішення, які приймають не на підставі закону або через його розширене тлумачення. 
  • Варто розробити чіткі процедури оскарження санкцій, що передбачатимуть належний судовий контроль, доступ до доказів (у межах, що не шкодять державній безпеці) та дотримання презумпції невинуватості. 

АПУ наголошує, що відмова від принципів верховенства права у надзвичайних обставинах може призвести до підриву довіри громадян до державних інституцій, спричинити програні справи в міжнародних судах і завдати шкоди міжнародній репутації України.

Що відомо про санкції проти 5 людей, які ввів у дію Зеленський

12 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про  санкції проти кількох людей. Згідно з реєстром санкційних дій під обмеження потрапили: пʼятий президент Петро Порошенко, бізнесмен Костянтин Жеваго, співзасновники й колишні акціонери Приватбанку Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, колишній нардеп Віктор Медведчук. 

Згодом Офіс генерального прокурора повідомив, що здійснює процесуальне керівництво у низці кримінальних проваджень щодо бізнесменів і високопосадовців, стосовно яких були застосовані персональні санкції за рішенням РНБО.

Теги:
Новини
Україна
РНБО
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