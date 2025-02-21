Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Макрон заявив, що під час зустрічі з Трампом порадить йому "не бути слабким перед Путіним"

Макрон заявив, що під час зустрічі з Трампом порадить йому "не бути слабким перед Путіним"

Марія Науменко
21 лютого, 2025 п'ятниця
16:48
Світ Президент Франції Еммануель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що має намір сказати своєму американському колезі Дональду Трампу, що в спільних інтересах американців і європейців не бути слабкими перед російським диктатором Володимиром Путіним на тлі переговорів про припинення війни в Україні

Зміст

Про це повідомляє Associated Press.

У Білому домі заявили, що Макрон прибуде до Вашингтона в понеділок, 24 лютого.

Під час годинної сесії запитань і відповідей у соціальних мережах Макрон сказав, що скаже Трампу: "Ви не можете бути слабким перед обличчям президента Путіна. Це не ви, це не ваша торгова марка, це не у ваших інтересах. Як ви можете бути надійним перед обличчям Китаю, якщо ви слабкі перед обличчям Путіна?".

Макрон підкреслив, що стратегія Трампа може створити невизначеність в переговорах з Росією, що своєю чергою може посилити позиції західних союзників.

"Путін не знає, що він (Трамп, - ред.) збирається робити, він думає, що він здатний на все, - наголосив Макрон. - Ця невизначеність хороша для нас і для України".

Президент Франції також наголосив на тому, що будь-яка мирна угода повинна охоплювати інтереси як українців, так і європейців. 

"Ми хочемо миру. Але ми не хочемо припинення вогню, яке означає капітуляцію України, тому що це небезпечно. І ми знаємо, що це призведе до того, що Росія піде далі. Ми це вже відчули", - пояснив він.

Відповідаючи на заклик Трампа посилити оборонні витрати, Макрон підтвердив, що Європа повинна збільшити свої військові зусилля. Однак, говорячи про можливість відправки французьких військ в Україну, він зазначив, що не відправлятиме солдатів воювати в Україні, а, скоріше, буде частиною сил безпеки, призначених для забезпечення "гарантій" після досягнення мирної угоди.

"Ми не виключаємо, в рамках, запланованих з нашими союзниками, можливості мати сили, які після мирних переговорів могли б сприяти гарантуванню безпеки України", - підсумував він.

  • 20 лютого на пресбрифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що наступного тижня президент США Дональд Трамп прийматиме у Білому домі президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

     

Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
Франція
Володимир Путін
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
США
Читайте також:
Дональд Туск
Автор Юлія Юліна
20 лютого, 2025 четвер
Туск запропонував три кроки для безпеки України та Європи
Автор Віталій Портников
20 лютого, 2025 четвер
Чотири умови перемоги Залужного
Військова допомога США
Автор Юрій Мартинович
20 лютого, 2025 четвер
Якщо США перестануть допомагати, чи вистачить Україні зусиль Європи. Пояснюємо
Київ
-5.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.44
    Купівля 41.44
    Продаж 41.94
  • EUR
    Купівля 43.34
    Продаж 43.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
21 лютого
18:10
Оновлено
Анджей Дуда
Дуда порадив Зеленському "залишатися відданим курсу на спокійну співпрацю з Трампом". Президент України наголосив на важливості підтримки США
18:05
OPINION
Не грати з диктатором у вибори
18:01
Москва_Кремль
РФ може погодитися на використання своїх $300 млрд заморожених активів у межах мирної угоди, - Reuters
18:00
Оновлено
На Донеччині через російські удари загинули дві людини, є поранені
17:55
В Україні на оборонній виставці презентували крилату ракету "Трембіта"
17:41
Оновлено
Динамо, Андрій Ярмоленко
"Чорноморець" здобув перемогу над "Колосом": результати матчів і розклад трансляцій 18-го туру УПЛ
17:19
США Україна
Україна й США всю ніч обговорювали угоду про рідкісноземельні мінерали, - Axios
17:05
Наживо
Київськи безпековий форум: анонс події 21 лютого
Розпочалась спеціальна подія Київського безпекового форуму: де дивитись трансляцію
17:05
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:04
Ексклюзив
Сі Цзіньпін в США
США не зможуть раптово кинути Україну. Інакше Китай використає слабкість адміністрації Трампа, - експерт-міжнародник Краєв
17:00
Ексклюзив
Starlink
"Боляче, але не смертельно": у Defence Express пояснили, чи позначиться на лінії фронту вимкнення зв'язку Starlink
16:58
Анонс
Еспресо логотип
24 лютого в ефірі Еспресо спецпроєкт Велика війна: три роки незламності
16:41
футбол жеребкування
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій 2024/25: результати й сітка турніру
16:31
На фронті з початку доби відбулося 53 бої: армія РФ найактивніша на Покровському напрямку
16:23
Смартфон
Україна посіла четверте місце з 24 країн Європи за рівнем підтримки стартапів
16:20
продукція для ЗСУ
Міністерство оборони запровадило цифровий контроль продукції для військових
16:19
залізниця
На Донеччині окупанти змушують українців безплатно будувати залізничну колію для своєї армії, - "Атеш"
16:18
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Поліція Південної Кореї порушила справу проти президента Юн Сок Йоля за перешкоджання арешту
16:09
Володимир Зеленський і Кіт Келлог
"Широкі та позитивні дискусії": спецпредставник США Келлог прокоментував зустріч із Зеленським у Києві
16:06
Особи з інвалідністю
Програму компенсації бізнесу за робочі місця для людей з інвалідністю поширили на ФОПів
16:00
OPINION
Трамп і арабські гендлярі
15:53
Фрідріх Мерц
"Російський наратив, який Путін представляв роками": кандидат у канцлери Німеччини Мерц прокоментував заяви Трампа про Україну
15:51
Ліга Європи
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
15:49
суд, санкції
"РНБО має ухвалювати рішення виключно на підставі закону": Асоціація правників України закликала розробити чіткі процедури оскарження санкцій
15:49
Україна США
США та Україна мають намір завершити угоду про корисні копалини до кінця тижня, - Bloomberg
15:41
Віктор Ляшко
Ляшко розповів, що робити, якщо на стаціонарі відмовляють у безоплатному лікуванні від COVID-19
15:25
Двом російським генералам, які наказали знищити Оскільську греблю на Харківщині, оголосили підозру
15:00
Міноборони планує оснащувати військові вертольоти новими необхідними комплектуючими
14:55
Ексклюзив
Петро Порошенко
Щодо Порошенка застосований пункт санкцій про заборону будь-яких правочинів, - адвокат Новіков
14:33
суд у справі вбивства Гандзюк
У Києві триває розгляд справи вбивства Гандзюк: Мангер та Левін намагаються оскаржити попереднє рішення суду
14:16
Ван Ї
"Мирні переговори краще, ніж війна": голова МЗС Китаю Ван Ї заявив про підтримку "нещодавнього консенсусу" між США і Росією
14:07
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Це державне рейдерство: підприємець Жеваго про ініціативи ДБР щодо націоналізації Полтавського ГЗК
14:00
OPINION
Рейтинги або країна. Чому Зеленський має помиритись з Трампом?
13:32
Завдав понад 18 млрд збитків держбюджету й втік за кордон: ексголові Оператора газотранспортної системи оголосили підозру
13:29
винищувач Rafale
Французькі винищувачі перехопили два літаки РФ біля узбережжя Латвії
13:28
фейк
"Найактивніше – в тікток та телеграм": СБУ попередила про нові інформаційно-психологічні спецоперації РФ
13:24
Ліга чемпіонів, жеребкування
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: відома вся сітка турніру
13:17
Оновлено
Росіяни скинули КАБи на Золочів Харківської області: п'ятеро постраждалих
13:08
Херсонська область
В Антонівці на Херсонщині через ворожий удар загинув чоловік
12:57
У Балтійському морі виявили чергове пошкодження підводного кабеля, правоохоронці проводять розслідування
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV