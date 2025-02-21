Макрон заявив, що під час зустрічі з Трампом порадить йому "не бути слабким перед Путіним"
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що має намір сказати своєму американському колезі Дональду Трампу, що в спільних інтересах американців і європейців не бути слабкими перед російським диктатором Володимиром Путіним на тлі переговорів про припинення війни в Україні
Про це повідомляє Associated Press.
У Білому домі заявили, що Макрон прибуде до Вашингтона в понеділок, 24 лютого.
Під час годинної сесії запитань і відповідей у соціальних мережах Макрон сказав, що скаже Трампу: "Ви не можете бути слабким перед обличчям президента Путіна. Це не ви, це не ваша торгова марка, це не у ваших інтересах. Як ви можете бути надійним перед обличчям Китаю, якщо ви слабкі перед обличчям Путіна?".
Макрон підкреслив, що стратегія Трампа може створити невизначеність в переговорах з Росією, що своєю чергою може посилити позиції західних союзників.
"Путін не знає, що він (Трамп, - ред.) збирається робити, він думає, що він здатний на все, - наголосив Макрон. - Ця невизначеність хороша для нас і для України".
Президент Франції також наголосив на тому, що будь-яка мирна угода повинна охоплювати інтереси як українців, так і європейців.
"Ми хочемо миру. Але ми не хочемо припинення вогню, яке означає капітуляцію України, тому що це небезпечно. І ми знаємо, що це призведе до того, що Росія піде далі. Ми це вже відчули", - пояснив він.
Відповідаючи на заклик Трампа посилити оборонні витрати, Макрон підтвердив, що Європа повинна збільшити свої військові зусилля. Однак, говорячи про можливість відправки французьких військ в Україну, він зазначив, що не відправлятиме солдатів воювати в Україні, а, скоріше, буде частиною сил безпеки, призначених для забезпечення "гарантій" після досягнення мирної угоди.
"Ми не виключаємо, в рамках, запланованих з нашими союзниками, можливості мати сили, які після мирних переговорів могли б сприяти гарантуванню безпеки України", - підсумував він.
20 лютого на пресбрифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що наступного тижня президент США Дональд Трамп прийматиме у Білому домі президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.44 Купівля 41.44Продаж 41.94
- EUR Купівля 43.34Продаж 43.97
- Актуальне
- Важливе