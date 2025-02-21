Макрон заявив, що під час зустрічі з Трампом порадить йому "не бути слабким перед Путіним"

Про це повідомляє Associated Press.

У Білому домі заявили, що Макрон прибуде до Вашингтона в понеділок, 24 лютого.

Під час годинної сесії запитань і відповідей у соціальних мережах Макрон сказав, що скаже Трампу: "Ви не можете бути слабким перед обличчям президента Путіна. Це не ви, це не ваша торгова марка, це не у ваших інтересах. Як ви можете бути надійним перед обличчям Китаю, якщо ви слабкі перед обличчям Путіна?".

Макрон підкреслив, що стратегія Трампа може створити невизначеність в переговорах з Росією, що своєю чергою може посилити позиції західних союзників.

"Путін не знає, що він (Трамп, - ред.) збирається робити, він думає, що він здатний на все, - наголосив Макрон. - Ця невизначеність хороша для нас і для України".

Президент Франції також наголосив на тому, що будь-яка мирна угода повинна охоплювати інтереси як українців, так і європейців.

"Ми хочемо миру. Але ми не хочемо припинення вогню, яке означає капітуляцію України, тому що це небезпечно. І ми знаємо, що це призведе до того, що Росія піде далі. Ми це вже відчули", - пояснив він.

Відповідаючи на заклик Трампа посилити оборонні витрати, Макрон підтвердив, що Європа повинна збільшити свої військові зусилля. Однак, говорячи про можливість відправки французьких військ в Україну, він зазначив, що не відправлятиме солдатів воювати в Україні, а, скоріше, буде частиною сил безпеки, призначених для забезпечення "гарантій" після досягнення мирної угоди.

"Ми не виключаємо, в рамках, запланованих з нашими союзниками, можливості мати сили, які після мирних переговорів могли б сприяти гарантуванню безпеки України", - підсумував він.