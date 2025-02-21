РФ може погодитися на використання своїх $300 млрд заморожених активів у межах мирної угоди, - Reuters
Росія може погодитися на використання своїх заморожених активів сумою $300 млрд на відбудову України в межах мирної угоди, однак наполягатиме на тому, щоб частину коштів витратили на тимчасово окуповані українські території
Про це інформує Reuters із посиланням на джерела.
Інформаційне агентство нагадує, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну США та союзники в 2022 році заборонили фінансові операції з Центральним банком РФ і міністерством фінансів, заблокувавши $300–350 млрд російських активів.
Нині переговори між Москвою та Вашингтоном перебувають на дуже ранній стадії, проте у РФ розглядають ідею можливості використання значної частини заморожених активів на відбудову України в межах ймовірної мирної угоди.
За підрахунками Світового банку на 2024 рік, реконструкція й відновлення України коштуватимуть $486 млрд.
"Ідея про те, що Росія може погодитися використати заморожені кошти, щоб допомогти відновити Україну, раніше не повідомлялася. Вона може дати уявлення про те, що Росія готова піти на компроміс у той час, коли Трамп наполягає на доступі США до українських мінералів", - пише Reuters.
- 21 лютого повідомлялось, що представники зі США та Росії таємно зустрілися в Швейцарії для неофіційних обговорень війни в Україні.
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