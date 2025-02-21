Представники США і РФ таємно зустрічалися у Швейцарії для обговорення війни в Україні, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Джерела описали переговори як побічний канал з деякими контактами під час перехідного періоду після перемоги президента Дональда Трампа на виборах у США.

"Хоча учасники мають дипломатичний досвід і досвід служби безпеки, вони не є державними посадовцями, і поки не було зрозуміло, чи були вони скеровані їхніми урядами", - повідомили два джерела.

Принаймні невелика кількість радників Трампа знають про ці зустрічі. Видання пише, що багато інших деталей залишаються незрозумілими, зокрема порядок денний зустрічей, чи були присутні українці та коли почалися зустрічі. Але це демонструє закулісні зусилля США та Росії з вивчення шляхів припинення війни в Україні.

Одне з джерел описало переговори у Швейцарії як дискусії другого напряму – дипломатична мова для неофіційного діалогу, спрямованого на покращення комунікації та висування ідей, а не на розробку конкретних пропозицій.

Два джерела повідомили, що принаймні одна зустріч відбулася в Женеві під час Мюнхенської конференції з безпеки минулого тижня. Одне з джерел припустило, що переговори другого напряму втратили свою актуальність, оскільки останніми тижнями офіційні особи США та Росії встановили офіційні канали діалогу.