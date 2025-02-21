24 лютого в ефірі Еспресо спецпроєкт Велика війна: три роки незламності

"Це будуть проєкти про життя країни і людей за цей час, про дуже різних героїв: військових, волонтерів, істориків, людей, які творять зміни", - анонсує головна редакторка телеканалу Ольга Крупник.

Ведучі телеканала разом з гостями проаналізують, як змінилась наша країна та українці за ці роки, приділять увагу процесам, які відбуваються в середині країни і у світовій політиці.

Окремою темою для дискусії стане культура вшанування героїв та культура меморіалізації. А ще - прогнози, якою буде наша країна і ми завтра.

Блок вечірнього ефіру почнеться з переклички по регіонах, в які в перший день війни зайшов ворог.

Протягом дня запланований вихід низки інтерв"ю: Леся Вакулюк поговорить з істориком Володимиром Бірчаком, Андрій Сайчук з громадською діячкою Ольгою Піліщук, Антін Борковський з Віталієм Портниковим, Сергій Згурець з головою правління Львівського оборонного кластеру Максимом Плєховим.