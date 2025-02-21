24 лютого в ефірі Еспресо спецпроєкт Велика війна: три роки незламності
Телеканал Еспресо підготував спеціальний ефір до третьої річниці повномасштабного вторгнення
"Це будуть проєкти про життя країни і людей за цей час, про дуже різних героїв: військових, волонтерів, істориків, людей, які творять зміни", - анонсує головна редакторка телеканалу Ольга Крупник.
Ведучі телеканала разом з гостями проаналізують, як змінилась наша країна та українці за ці роки, приділять увагу процесам, які відбуваються в середині країни і у світовій політиці.
Окремою темою для дискусії стане культура вшанування героїв та культура меморіалізації. А ще - прогнози, якою буде наша країна і ми завтра.
Блок вечірнього ефіру почнеться з переклички по регіонах, в які в перший день війни зайшов ворог.
Протягом дня запланований вихід низки інтерв"ю: Леся Вакулюк поговорить з істориком Володимиром Бірчаком, Андрій Сайчук з громадською діячкою Ольгою Піліщук, Антін Борковський з Віталієм Портниковим, Сергій Згурець з головою правління Львівського оборонного кластеру Максимом Плєховим.
- Еспресо змінює параметри супутникового мовлення. З 31 березня телеканал Еспресо в HD-якості доступний на іншій частоті
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