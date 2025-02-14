Еспресо на супутнику: нові координати налаштування

Глядачі, які дивляться Еспресо через супутникову платформу, мають переналаштувати свої тюнери на частоту 12073 горизонтальної поляризації супутника “ASTRA 4A”.

На сьогодні телеканал доступний як за старими, так і за новими параметрами налаштуваннях. А з 31 березня Еспресо можна буде дивитися лише на новій частоті.

Нові параметри супутникового мовлення наступні:

Супутниковий ретранслятор: ASTRA 4A, орбітальна позиція – 4, частота прийому – 12073 H МГц, 30000 Мсимв./сек., FEC– 2/3, DVB-S2, HD.

Через супутник телеканал "Еспресо" доступний не лише в Україні, а й в інших країнах світу. Серед них Австрія, Албанія, Бельгія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Великобританія, Грузія, Ірландія, Італія, Естонія, Латвія, Литва, Канада, Молдова, Монголія, Нідерланди, Німеччина, Польща, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Чехія, Чорногорія, Швейцарія.

