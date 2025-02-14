Еспресо на супутнику: нові координати налаштування
Еспресо змінює параметри супутникового мовлення. З 31 березня телеканал Еспресо в HD-якості доступний на іншій частоті
Глядачі, які дивляться Еспресо через супутникову платформу, мають переналаштувати свої тюнери на частоту 12073 горизонтальної поляризації супутника “ASTRA 4A”.
На сьогодні телеканал доступний як за старими, так і за новими параметрами налаштуваннях. А з 31 березня Еспресо можна буде дивитися лише на новій частоті.
Нові параметри супутникового мовлення наступні:
Супутниковий ретранслятор: ASTRA 4A, орбітальна позиція – 4, частота прийому – 12073 H МГц, 30000 Мсимв./сек., FEC– 2/3, DVB-S2, HD.
Через супутник телеканал "Еспресо" доступний не лише в Україні, а й в інших країнах світу. Серед них Австрія, Албанія, Бельгія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Великобританія, Грузія, Ірландія, Італія, Естонія, Латвія, Литва, Канада, Молдова, Монголія, Нідерланди, Німеччина, Польща, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Чехія, Чорногорія, Швейцарія.
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