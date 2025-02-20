21 лютого відбудеться спеціальна подія Київського безпекового форуму
У п’ятницю, 21 лютого, о 17:00, Київський безпековий форум проведе спеціальну подію, присвячену третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну
У заході візьмуть участь:
- Член Ради Безпеки КБФ, Командувач Центрального командування США у 2008-10 роках, Директор Центрального Розвідувального Управління США у 2011-12 роках Генерал Девід Петреус;
- Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна МАТЕРНОВА; Старший представник НАТО – Глава Представництва НАТО в Україні Патрік Тернер;
- Посол Канади в Україні Наталка Цмоць;
- Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній Яценюк.
Еспресо - інформаціний партнер Форуму.
Пряма трансляція розпочнеться 21 березня о 17:00 на ресурсах КБФ і медіапартнерів:
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Сайт КБФ
YouTube Фонду «Відкрий Україну»
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Facebook Арсенія Яценюка
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