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Анонс

21 лютого відбудеться спеціальна подія Київського безпекового форуму

20 лютого, 2025 четвер
09:08
Новини Київськи безпековий форум: анонс події 21 лютого

У п’ятницю, 21 лютого, о 17:00, Київський безпековий форум проведе спеціальну подію, присвячену третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Зміст

У заході візьмуть участь:

  • Член Ради Безпеки КБФ, Командувач Центрального командування США у 2008-10 роках, Директор Центрального Розвідувального Управління США у 2011-12 роках Генерал Девід Петреус;
  • Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна МАТЕРНОВА; Старший представник НАТО – Глава Представництва НАТО в Україні Патрік Тернер; 
  • Посол Канади в Україні Наталка Цмоць; 
  • Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній Яценюк.

Еспресо - інформаціний партнер Форуму.

Пряма трансляція розпочнеться 21 березня о 17:00 на ресурсах КБФ і медіапартнерів:
Facebook КБФ
Сайт КБФ
YouTube Фонду «Відкрий Україну»
YouTube Арсенія Яценюка
Facebook Арсенія Яценюка

 

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