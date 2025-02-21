В Антонівці на Херсонщині через ворожий удар загинув чоловік
У понеділок, 17 лютого, внаслідок удару російської армії по Антонівці Херсонської області загинув 69-річний чоловік
Про це 21 лютого повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, чоловік отримав поранення, несумісні з життям, внаслідок чергового ворожого удару по місту.
Очільник ОВА висловив співчуття рідним та близьким загиблого.
- Уранці середи, 19 лютого, російські загарбницькі війська вдарили по Херсонській області. Унаслідок влучання в одну з амбулаторій поранень зазнали восьмеро людей.
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