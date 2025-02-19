Війська РФ обстріляли амбулаторію на Херсонщині: постраждали 8 медиків
Уранці середи, 19 лютого, російські загарбницькі війська вдарили по Херсонській області. Унаслідок влучання в одну з амбулаторій поранень зазнали восьмеро людей
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Як зазначається, цього ранку росіяни здійснили атаку дроном по одній з амбулаторій у Білозерській громаді.
Унаслідок скидання вибухівки постраждало 8 медичних працівників.
Одну постраждалу направили до лікарні, іншим надали амбулаторну медичну допомогу.
- Цієї ночі російські загарбники вчергове атакували Україну безпілотниками та ракетами. У частині Одеси зникли світло, вода й опалення. У місті постраждали 4 людей. Також наслідки атаки росіян фіксують у Запоріжжі та Харкові, у Києві спрацювала ППО.
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