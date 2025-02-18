Росія запустила дрони. Ситуація ввечері 18 лютого
Ввечері вівторка, 18 лютого, російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України
Про загрозу дронів на Сумщині о 20:01 повідомили Повітряні сили.
О 20:08 над територією України зафіксували ворожі ударні безпілотники, які зайшли у повітряний простір Сумщини з Курської області. Рухались південно-західним курсом. Після цього БПЛА зафіксували у напрямку Чернігівщини.
Ближче до 21:00 стало відомо, що терористи запустили БПЛА і з південного напрямку. О 20:50 жителів Запоріжжя попередили про ворожі дрони, які рухались з південного сходу.
Ситуація з БПЛА станом на 21:04:
- на півночі та в центральній частині Сумщини, курс - південно-західний;
- на півночі та на сході Чернігівщини, курс - південно-західний;
- на Запоріжжі, курс - північний/північно-західний.
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.33 Купівля 41.33Продаж 41.86
- EUR Купівля 43.23Продаж 43.88
- Актуальне
- Важливе