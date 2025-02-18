Росія запустила дрони. Ситуація ввечері 18 лютого

Про загрозу дронів на Сумщині о 20:01 повідомили Повітряні сили.

О 20:08 над територією України зафіксували ворожі ударні безпілотники, які зайшли у повітряний простір Сумщини з Курської області. Рухались південно-західним курсом. Після цього БПЛА зафіксували у напрямку Чернігівщини.

Ближче до 21:00 стало відомо, що терористи запустили БПЛА і з південного напрямку. О 20:50 жителів Запоріжжя попередили про ворожі дрони, які рухались з південного сходу.

Ситуація з БПЛА станом на 21:04:

на півночі та в центральній частині Сумщини, курс - південно-західний;

на півночі та на сході Чернігівщини, курс - південно-західний;

на Запоріжжі, курс - північний/північно-західний.

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