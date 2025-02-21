У Балтійському морі виявили чергове пошкодження підводного кабеля, правоохоронці проводять розслідування

Про це пише SVT.

За інформацією Берегової охорони, поки що невідомо, коли саме могло статися пошкодження кабелю, але про інцидент стало відомо в четвер.

"Попереднє розслідування диверсії було розпочато для того, щоб поліція мала доступ до інструментів, необхідних для з'ясування того, що сталося", - зазначив Матіас Рутегорд з національного медіацентру поліції.

Кабелем, що пролягає між Німеччиною та Фінляндією, володіє компанія Cinia. Там заявили, що пошкодження було незначним і не вплинуло на лінію зв'язку. Втім, це вже третій подібний випадок за останній час – у листопаді та грудні кабель був повністю перерізаний.

Інцидент прокоментував прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у соцмережі X, зазначивши, що володіє інформацією "вже деякий час" і що уряд регулярно отримує оновлення від відповідних відомств.

"Ми дуже серйозно ставимося до всієї інформації про можливе пошкодження інфраструктури в Балтійському морі. Як я вже говорив раніше, їх слід розглядати в контексті серйозної ситуації з безпекою", - наголосив він.

Jag har sedan en tid kännedom om uppgifterna i media om ett eventuellt nytt kabelbrott i Östersjön. Regeringen informeras löpande av berörda myndigheter som undersöker vad som skett.



Vi tar alla uppgifter om eventuella skador på infrastruktur i Östersjön på största allvar. Som… — SwedishPM (@SwedishPM) February 21, 2025

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