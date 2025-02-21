У Балтійському морі виявили чергове пошкодження підводного кабеля, правоохоронці проводять розслідування
У Балтійському морі поблизу шведського острова Готланд виявили чергове пошкодження підводного кабеля, який з'єднує Фінляндію та Німеччину. Правоохоронці розпочали попереднє розслідування інциденту
Про це пише SVT.
За інформацією Берегової охорони, поки що невідомо, коли саме могло статися пошкодження кабелю, але про інцидент стало відомо в четвер.
"Попереднє розслідування диверсії було розпочато для того, щоб поліція мала доступ до інструментів, необхідних для з'ясування того, що сталося", - зазначив Матіас Рутегорд з національного медіацентру поліції.
Кабелем, що пролягає між Німеччиною та Фінляндією, володіє компанія Cinia. Там заявили, що пошкодження було незначним і не вплинуло на лінію зв'язку. Втім, це вже третій подібний випадок за останній час – у листопаді та грудні кабель був повністю перерізаний.
Інцидент прокоментував прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у соцмережі X, зазначивши, що володіє інформацією "вже деякий час" і що уряд регулярно отримує оновлення від відповідних відомств.
"Ми дуже серйозно ставимося до всієї інформації про можливе пошкодження інфраструктури в Балтійському морі. Як я вже говорив раніше, їх слід розглядати в контексті серйозної ситуації з безпекою", - наголосив він.
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- Нагадаємо, 18 листопада 2024 року стало відомо, що в Балтійському морі обірвався підводний кабель C-Lion1 довжиною 1173 км між Фінляндією та Німеччиною. Згодом ще один пошкоджений підводний телекомунікаційний кабель виявили між Литвою та Швецією.
- 3 грудня 2024 року між Фінляндією та Швецією стався обрив інтернет-кабелю. Він зазнав пошкоджень.
- 26 січня, між Латвією і Швецією був пошкоджений підводний волоконно-оптичний кабель, ймовірно, в результаті зовнішнього впливу.
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