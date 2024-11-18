Між Фінляндією та Німеччиною обірвався підводний кабель у Балтійському морі
У Балтійському морі обірвався підводний кабель C-Lion1 довжиною 1 173 км, який сполучав Фінляндією та Німеччиною
Про це повідомляє пресслужба фінської держкомпанії Cinia і видання Yle.
Cinia, яка будує волоконно-оптичні мережі та надає телекомунікаційні послуги, заявила, що несправність кабелю була виявлена після 4 години ранку в понеділок, 18 листопада. Телекомунікаційні з'єднання по підводному кабелю перервано.
Обрив кабелю підтвердив Yle директор Центру кібербезпеки Traficom Самулі Бергстрьом.
"Причини наразі з’ясовуються. Порушення можуть виникати час від часу, і може бути кілька причин, наприклад, вони чутливі до погодних умов і пошкоджень, спричинених транспортуванням. Головне, що проблеми виявлені й вжиті заходи щодо їхнього усунення", - прокоментував він.
Бергстрьом не уточнив, де саме стався обрив. За його словами, відключення впливає на міжнародне сполучення.
"Однак варто зауважити, що з’єднання для передачі даних, що виходять із Фінляндії у світ, йдуть з кількох різних місць. Зараз один із цих зв’язків розривається, що може обтяжувати інші. Це, мабуть, не видно пересічному громадянину", - зазначив він.
Зазначається, що причину обриву кабелю визначати поки рано, адже щороку у світі відбувається близько 200 обривів підводних кабелів. Найпоширенішою причиною обриву кабелю є, наприклад, риболовля чи стоянка на якорі.
Сейсмолог Тоні Вейкколайнен з Інституту сейсмології Університету Гельсінкі каже, що вони не знають про будь-які незвичайні спостереження, які могли б вказувати на можливий вибух.
Cinia повідомляє, що міжнародні телекомунікаційні з’єднання Фінляндії захищені кількома маршрутами, і наслідки одного збою кабелю залежать від рівня безпеки з’єднань постачальників послуг.
Кабель має довжину 1173 кілометри й пролягає між Сантахаміною в Гельсінкі та Ростоком у Німеччині. Cinia повідомляє, що ремонтне судно готове до виходу на місце, а ремонтні заходи розпочато. Точний час ремонту поки невідомий, але зазвичай час ремонту підводних кабелів становить 5-15 днів.
Підводний кабель C-Lion1 був введений в експлуатацію у 2016 році. Це єдиний фінський підводний кабель, який пролягає безпосередньо в Центральну Європу.
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