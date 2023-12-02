Судно з Китаю пошкодило газогін у Балтійському морі навмисне, - уряд Фінляндії
Міністр європейських справ Фінляндії Андерс Адлеркрейц вважає, що диверсія на підводному газопроводі Balticconnector на початку жовтня, до якого, ймовірно, причетне китайське судно, навряд була ненавмисною
Про це повідомляє Politico.
Хоча Адлеркрейц застеріг, що не може спекулювати на тому, чи була диверсія на Balticconnector схвалена китайським урядом, повернення причетного судна до Китаю викликає питання.
"Якби я, як капітан, зробив щось, що не схвалив би китайський уряд, то я був би стурбований поверненням мого судна до Китаю", – сказав голова фінського Міністерства європейських справ.
"Я не морський капітан. Але я думаю, що ви б помітили, що тягнете за собою якір на сотні кілометрів. Я думаю, що все вказує на те, що це було зроблено навмисно. Але, звичайно, поки що ніхто в цьому не зізнався", – вважає він.
На думку Адлеркрейца, що Фінляндія повинна мати "більший захист" підводної інфраструктури, наприклад для кращого спостереження за підозрілими суднами.
Довідково. Balticconnector - це двонапрямний газопровід, що з'єднує газові мережі Фінляндії та Естонії. Газопровід має довжину 151 км, з яких 77 км проходять під водою. Він дозволяє Фінляндії отримувати газ з Інчукалнського підземного сховища в Латвії та зменшувати залежність від російського Газпрому. Уведений в експлуатацію газопровід у грудні 2019 року.
- 8 жовтня під час сильної бурі було зафіксовано спад тиску на газопроводі Balticconnector. Газ подавали, але потім виявили ушкодження і несправність у кабелю зв’язку між Фінляндією та Естонією.
- За даними експертів, пошкодження та зруйнування комунікаційного проводу газопроводу Balticconnector, який є важливим елементом енергетичної інтеграції Прибалтики з ЄС, може бути операцією Росії.
- Пізніше поліція Фінляндії встановила, що рух судна Newnew Polar Bear під прапором Гонконгу збігається з часом і місцем пошкодження газопроводу, тому кримінальне розслідування зосереджується на встановленні причетності китайського судна до інциденту.
- 25 жовтня поліція Фінляндії озвучила нову версію пошкодження газопроводу Balticconnector між Фінляндією та Естонією: його міг пошкодити якір, який, ймовірно, може належати китайському судну.
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