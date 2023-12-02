Судно з Китаю пошкодило газогін у Балтійському морі навмисне, - уряд Фінляндії

Про це повідомляє Politico.

Хоча Адлеркрейц застеріг, що не може спекулювати на тому, чи була диверсія на Balticconnector схвалена китайським урядом, повернення причетного судна до Китаю викликає питання.

"Якби я, як капітан, зробив щось, що не схвалив би китайський уряд, то я був би стурбований поверненням мого судна до Китаю", – сказав голова фінського Міністерства європейських справ.

"Я не морський капітан. Але я думаю, що ви б помітили, що тягнете за собою якір на сотні кілометрів. Я думаю, що все вказує на те, що це було зроблено навмисно. Але, звичайно, поки що ніхто в цьому не зізнався", – вважає він.

На думку Адлеркрейца, що Фінляндія повинна мати "більший захист" підводної інфраструктури, наприклад для кращого спостереження за підозрілими суднами.

Довідково. Balticconnector - це двонапрямний газопровід, що з'єднує газові мережі Фінляндії та Естонії. Газопровід має довжину 151 км, з яких 77 км проходять під водою. Він дозволяє Фінляндії отримувати газ з Інчукалнського підземного сховища в Латвії та зменшувати залежність від російського Газпрому. Уведений в експлуатацію газопровід у грудні 2019 року.