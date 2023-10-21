Фінляндія підозрює контейнеровоз із Китаю у пошкодженні газопроводу, що веде до Естонії

Про це повідомляє Національне бюро розслідувань Фінляндії.

"Ми будемо співпрацювати з китайською владою, щоб встановити роль зазначеного судна. Поліція Фінляндії також має офіцера зв’язку в Китаї, який може впоратися з цим питанням на місці, каже головний керівник відділу розслідування, старший детектив Рісто Лохі", - йдеться у заяві.

Поліція досліджуватиме історію і рух судна в рамках кримінального розслідування за сприяння міжнародних партнерів.

Поруч із місцем пошкодження газопроводу на морському дні було виявлено невстановлений важкий предмет, тому Національне бюро розслідувань перевіряє, чи має він відношення до пошкодження газопроводу.

20 жовтня Національне бюро розслідувань повідомило про завершення огляду місця події та проведення експертиз зібраних зразків в лабораторії.

Старший детектив Лохі зазначив, що в ході розслідування було підтверджено, що пошкодження спричинено зовнішньою механічною силою, і, зважаючи на усі дані, немає підстав вважати, що пошкодження було спричинено вибухом.

"Об’єкт лежить глибоко на глинистому морському дні, і поки що неможливо зробити висновок щодо його природи. Поліція та органи влади, які співпрацювали та допомагали у кримінальному розслідуванні, продовжують огляд місця події, коли дозволяють погодні та морські умови. Будуть зроблені спроби підняти об’єкт з моря для технічної експертизи", – сказав Лохі.