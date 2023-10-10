Газопровід між Фінляндією та Естонією зазнав атаки, фінські урядовці підозрюють РФ, - ЗМІ

Iltalehti з посиланням на джерело у сфері закордонних справ і безпеки Фінляндії інформує, що фінські сили оборони підозрюють Росію в теракті на газопроводі 8 жовтня.

Також у ВМС Швеції вважають, що РФ атакувала Balticconnector. У зв’язку з небезпекою ушкодження підводних електрокабелів шведські та фінські морські сили перейшли в режим підвищеної бойової готовності.

Президент Фінляндії Саулі Нійністе наголосив, що НАТО готове допомогти з розслідуванням пошкодження газопроводу між Фінляндією та Естонією.

"Цілком ймовірно, що пошкодження як газопроводу, так і кабелю передачі даних викликано зовнішньою активністю. Що конкретно спричинило збитки, поки що невідомо. Розслідування триватиме у співпраці між Фінляндією та Естонією. Ми також перебуваємо в постійному контакті з нашими союзниками та партнерами. Сьогодні я обговорив це з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. НАТО готовий надати допомогу в розслідуванні. Ці події не впливають на нашу безпеку постачання", - наголосив він і додав, що причини пошкодження розслідують від неділі.

Довідково. Balticconnector - це двонапрямний газопровід, що з'єднує газові мережі Фінляндії та Естонії. Газопровід має довжину 151 км, з яких 77 км проходять під водою. Він дозволяє Фінляндії отримувати газ з Інчукалнського підземного сховища в Латвії та зменшувати залежність від російського "Газпрому". Уведений в експлуатацію газопровід у грудні 2019 року.

Нагадаємо, 8 жовтня під час сильної бурі було зафіксовано спад тиску на газопроводі Balticconnector. Газ подавали, але потім виявили ушкодження і несправність у кабелю зв’язку між Фінляндією та Естонією.

Раніше, 26 вересня 2022 року, раптове падіння тиску сталося в газопроводі "Північний потік - 2". Вже 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".

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