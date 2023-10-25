Пошкодження газопроводу між Фінляндією та Естонією: фінське слідство назвало нову версію

Про це пише Reuters.

Фінська поліція заявила, що пошкодження газопроводу у Балтійському морі, ймовірно, міг спричинити корабель, який тягнув по дну важкий якір. Наразі правоохоронці з'ясовують, це був випадковий інцидент чи навмисні дії.

Зазначається, що на дні моря зафіксували широкі сліди від волочіння, які вели до місця пошкодження газопроводу. Якір лежав поблизу місця пошкодження.

"Наступні питання стосуються того, чи було це навмисно, чи це була недбалість, невміле мореплавство, і саме тут ми починаємо з'ясовувати, чи міг бути мотив того, що відбувається", - заявив глава Національного бюро розслідувань Робін Лардот.

Фото: reuters

Наразі якір вже дістали з дна моря, слідство з'ясовує, чи належав він китайському контейнеровозу NewNew Polar Bear, який в момент інциденту проходив над газопроводом.

Водночас Китай закликав до "об'єктивного, справедливого і професійного" розслідування пошкодження газопроводу.

Довідково. Balticconnector - це двонапрямний газопровід, що з'єднує газові мережі Фінляндії та Естонії. Газопровід має довжину 151 км, з яких 77 км проходять під водою. Він дозволяє Фінляндії отримувати газ з Інчукалнського підземного сховища в Латвії та зменшувати залежність від російського Газпрому. Уведений в експлуатацію газопровід у грудні 2019 року.