Пошкодження газопроводу між Фінляндією та Естонією: фінське слідство назвало нову версію
Поліція Фінляндії розслідує нову версію пошкодження газопроводу Balticconnector між Фінляндією та Естонією: його міг пошкодити якір, який, ймовірно, може належати китайському судну
Про це пише Reuters.
Фінська поліція заявила, що пошкодження газопроводу у Балтійському морі, ймовірно, міг спричинити корабель, який тягнув по дну важкий якір. Наразі правоохоронці з'ясовують, це був випадковий інцидент чи навмисні дії.
Зазначається, що на дні моря зафіксували широкі сліди від волочіння, які вели до місця пошкодження газопроводу. Якір лежав поблизу місця пошкодження.
"Наступні питання стосуються того, чи було це навмисно, чи це була недбалість, невміле мореплавство, і саме тут ми починаємо з'ясовувати, чи міг бути мотив того, що відбувається", - заявив глава Національного бюро розслідувань Робін Лардот.
Фото: reuters
Наразі якір вже дістали з дна моря, слідство з'ясовує, чи належав він китайському контейнеровозу NewNew Polar Bear, який в момент інциденту проходив над газопроводом.
Водночас Китай закликав до "об'єктивного, справедливого і професійного" розслідування пошкодження газопроводу.
Довідково. Balticconnector - це двонапрямний газопровід, що з'єднує газові мережі Фінляндії та Естонії. Газопровід має довжину 151 км, з яких 77 км проходять під водою. Він дозволяє Фінляндії отримувати газ з Інчукалнського підземного сховища в Латвії та зменшувати залежність від російського Газпрому. Уведений в експлуатацію газопровід у грудні 2019 року.
- 8 жовтня під час сильної бурі було зафіксовано спад тиску на газопроводі Balticconnector. Газ подавали, але потім виявили ушкодження і несправність у кабелю зв’язку між Фінляндією та Естонією.
- За даними експертів, пошкодження та зруйнування комунікаційного проводу газопроводу Balticconnector, який є важливим елементом енергетичної інтеграції Прибалтики з ЄС, може бути операцією Росії.
- Пізніше поліція Фінляндії встановила, що рух судна Newnew Polar Bear під прапором Гонконгу збігається з часом і місцем пошкодження газопроводу, тому кримінальне розслідування зосереджується на встановленні причетності китайського судна до інциденту.
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