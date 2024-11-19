У Балтійському морі між Литвою та Швецією виявили пошкоджений підводний кабель

Про це інформує LRT.

"Кабель був перерізаний у неділю вранці, близько 10:00. Системи негайно повідомили, що ми втратили зв'язок. Після розслідування вдалося з'ясувати, що він пошкоджений", - заявив технічний директор литовської телекомунікаційної компанії Telia Андрюс Шемешкявічюс після повідомлень про аналогічну ситуацію з кабелем між Фінляндією та Німеччиною.

За його словами, оскільки Telia передає інтернет-зв'язок до Литви трьома кабелями, пропускна здатність інтернету зменшилася на третину. Однак для користувачів відновили зв'язок в обхід несправності.