У Балтійському морі між Литвою та Швецією виявили пошкоджений підводний кабель
У Балтійському морі між Литвою та Швецією виявили пошкоджений підводний телекомунікаційний кабель. До цього обірвався кабель між Фінляндією та Німеччиною
Про це інформує LRT.
"Кабель був перерізаний у неділю вранці, близько 10:00. Системи негайно повідомили, що ми втратили зв'язок. Після розслідування вдалося з'ясувати, що він пошкоджений", - заявив технічний директор литовської телекомунікаційної компанії Telia Андрюс Шемешкявічюс після повідомлень про аналогічну ситуацію з кабелем між Фінляндією та Німеччиною.
За його словами, оскільки Telia передає інтернет-зв'язок до Литви трьома кабелями, пропускна здатність інтернету зменшилася на третину. Однак для користувачів відновили зв'язок в обхід несправності.
- Раніше стало відомо, що у Балтійському морі обірвався підводний кабель C-Lion1 довжиною 1 173 км, який сполучав Фінляндією та Німеччиною.
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