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Між Фінляндією та Швецією зазнав пошкоджень інтернет-кабель

Світлана Кравченко
3 грудня, 2024 вiвторок
10:11
Світ Фінляндія

У вівторок, 3 грудня, між Фінляндією та Швецією стався обрив інтернет-кабелю. Він зазнав пошкоджень, але причини аварії наразі невідомі

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Про це повідомляє SVT.

Як зазначається, пошкоджений кабель належав компанії Global Connect. Його розрив стався у двох місцях на суходолі, через що виникли проблеми з оптоволоконними мережами. 

Ремонтні бригади вже працюють над відновленням кабелю.

Наразі ні Центральне управління кримінальних розслідувань, ні Агентство транспорту і зв'язку Фінляндії не коментували цього інциденту. 

Водночас джерела шведського видання Ekot стверджують, що поліція вже шукає ймовірних зловмисників, які можуть бути причетними до цього.

Що передувало

18 листопада стало відомо, що в Балтійському морі обірвався підводний кабель C-Lion1 довжиною 1173 км між Фінляндією та Німеччиною. Згодом ще один пошкоджений підводний телекомунікаційний кабель виявили між Литвою та Швецією. 

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що пошкодження двох підводних кабелів зв'язку в Балтійському морі може бути диверсією.

Водночас слідчі підозрюють, що суховантаж Китаю Yi Peng 3 міг навмисно проволокти якір по дну Балтійського моря з метою пошкодити два кабелі звʼязку між Литвою, Фінляндією та Німеччиною.

Вже 28 листопада Литовська телекомунікаційна компанія Telia Lietuva заявила, що кабель зв’язку зі Швецією в Балтійському морі вже полагодили.

Теги:
Новини
Швеція
Технології
Фінляндія
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