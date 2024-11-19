Пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі: Пісторіус припустив диверсію

Про це інформує Tagesschau.

На полях зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі Пісторіус заявив, що причиною пошкодження двох кабелів передачі даних у Балтійському морі могла бути диверсія. Він припустив, що до "гібридної акції" може бути причетна третя сторона. Однак, поки що немає жодних доказів цього.

"Ніхто не вірить, що ці кабелі були пошкоджені випадково. Тому ми повинні зробити висновок, не знаючи точно, хто це зробив, - що це гібридна акція", - підкреслив він.

Пісторіус додав, що не думає, що кабелі були випадково пошкоджені якорями. На його думку, це "чіткий знак того, що тут щось відбувається".