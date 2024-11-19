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Головна Світ Пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі: Пісторіус припустив диверсію

Пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі: Пісторіус припустив диверсію

Ольга Бабишена
19 листопада, 2024 вiвторок
13:35
Світ міністр оборони ФРН Борис Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував пошкодження двох підводних кабелів зв'язку у Балтійському морі: він вважає, що це могла бути диверсія

Зміст

Про це інформує Tagesschau. 

На полях зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі Пісторіус заявив, що причиною пошкодження двох кабелів передачі даних у Балтійському морі могла бути диверсія. Він припустив, що до "гібридної акції" може бути причетна третя сторона. Однак, поки що немає жодних доказів цього. 

"Ніхто не вірить, що ці кабелі були пошкоджені випадково. Тому ми повинні зробити висновок, не знаючи точно, хто це зробив, - що це гібридна акція", - підкреслив він. 

Пісторіус додав, що не думає, що кабелі були випадково пошкоджені якорями. На його думку, це "чіткий знак того, що тут щось відбувається". 

  • 18 листопада стало відомо, що у Балтійському морі обірвався підводний кабель C-Lion1 довжиною 1 173 км, який сполучав Фінляндією та Німеччиною. 
  • Згодом ще один пошкоджений підводний телекомунікаційний кабель виявили між Литвою та Швецією. 
Теги:
Новини
Німеччина
Технології
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