Литва відновила кабельне сполучення зі Швецією через Балтійське море

Про це повідомляє LRT.

За словами технічного директора Telia Андрюса Шемешкявічюса, попри те, що на цей канал припадала майже третина міжнародного інтернет-трафіку, громадськість не відчула жодних перебоїв через пошкодження каналу.

Він підкреслив, що Литва була захищена від негативних наслідків завдяки високій пропускній здатності своїх з’єднань.

"У нас є кілька інтернет-з'єднань в Литві з великим запасом пропускної здатності, тому користувачі можуть бути впевнені, що з'єднання буде працювати навіть за найскладніших обставин. Політика Telia полягає в тому, що жодна міжнародна лінія не повинна бути завантажена більше, ніж на 60%, тому якщо в одному напрямку відбувається збій, інші два можуть повністю його замінити", – зазначив Шемешкявічюс.

Що передувало

18 листопада стало відомо, що в Балтійському морі обірвався підводний кабель C-Lion1 довжиною 1173 км між Фінляндією та Німеччиною. Згодом ще один пошкоджений підводний телекомунікаційний кабель виявили між Литвою та Швецією.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що пошкодження двох підводних кабелів зв'язку в Балтійському морі може бути диверсією.

Водночас слідчі підозрюють, що суховантаж Китаю Yi Peng 3 міг навмисно проволокти якір по дну Балтійського моря з метою пошкодити два кабелі звʼязку між Литвою, Фінляндією та Німеччиною.