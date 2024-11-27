Слідство підозрює, що пошкодити кабелі в Балтійському морі могло китайське судно, - WSJ

Про це пише The Wall Street Journal.

Слідчі підозрюють, що китайський Yi Peng 3 минулого тижня зумисно розірвав 2 важливі кабелі передачі даних у той час, як його якір тягнуло по дну Балтійського моря на понад 160 км.

За інформацією слідчих, 17 листопада близько 21:00 за місцевим часом судно кинуло якір, однак ще залишалося на ходу у водах Швеції. Незадовго після цього був пошкоджений перший кабель - між Литвою та Швецією.

У матеріалі йдеться, що транспондер судна в цей час був вимкнений, а Yi Peng 3 не припиняло рух, навіть коли якір значно зменшив його швидкість.

WSJ пише, що 18 листопада близько 03:00 судно КНР, пройшовши понад 660 км, перерізало другий кабель - між Німеччиною та Фінляндією. Після цього Yi Peng 3 почало рух зигзагами, підняло якір та продовжило рух.

"Вкрай малоймовірно, що капітан не помітив би, що його судно опустилося і потягнуло за собою якір, втрачаючи швидкість на кілька годин і перерізаючи по дорозі кабелі", - сказав виданню високопоставлений європейський слідчий, який займається справою.

Yi Peng 3 перехопили кораблі військово-морських сил Данії, змусивши судно кинути якір у протоці Каттегат, яка з'єднує Балтійське і Північне моря. За словами співрозмовників WSJ, огляд корпусу судна та якоря показав пошкодження, що свідчать про перетягування якоря і обриви кабелів.