Слідство підозрює, що пошкодити кабелі в Балтійському морі могло китайське судно, - WSJ
Слідчі підозрюють, що суховантаж Китаю Yi Peng 3 міг навмисно проволокти якір по дну Балтійського моря з метою пошкодити два кабелі звʼязку між Литвою, Фінляндією та Німеччиною
Про це пише The Wall Street Journal.
Слідчі підозрюють, що китайський Yi Peng 3 минулого тижня зумисно розірвав 2 важливі кабелі передачі даних у той час, як його якір тягнуло по дну Балтійського моря на понад 160 км.
За інформацією слідчих, 17 листопада близько 21:00 за місцевим часом судно кинуло якір, однак ще залишалося на ходу у водах Швеції. Незадовго після цього був пошкоджений перший кабель - між Литвою та Швецією.
У матеріалі йдеться, що транспондер судна в цей час був вимкнений, а Yi Peng 3 не припиняло рух, навіть коли якір значно зменшив його швидкість.
WSJ пише, що 18 листопада близько 03:00 судно КНР, пройшовши понад 660 км, перерізало другий кабель - між Німеччиною та Фінляндією. Після цього Yi Peng 3 почало рух зигзагами, підняло якір та продовжило рух.
"Вкрай малоймовірно, що капітан не помітив би, що його судно опустилося і потягнуло за собою якір, втрачаючи швидкість на кілька годин і перерізаючи по дорозі кабелі", - сказав виданню високопоставлений європейський слідчий, який займається справою.
Yi Peng 3 перехопили кораблі військово-морських сил Данії, змусивши судно кинути якір у протоці Каттегат, яка з'єднує Балтійське і Північне моря. За словами співрозмовників WSJ, огляд корпусу судна та якоря показав пошкодження, що свідчать про перетягування якоря і обриви кабелів.
- 18 листопада стало відомо, що в Балтійському морі обірвався підводний кабель C-Lion1 довжиною 1173 км між Фінляндією та Німеччиною.
- Згодом ще один пошкоджений підводний телекомунікаційний кабель виявили між Литвою та Швецією.
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував пошкодження двох підводних кабелів зв'язку в Балтійському морі: він вважає, що це могла бути диверсія.
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