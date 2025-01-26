Між Латвією та Швецією невідоме судно пошкодило підводний волоконно-оптичний кабель

Про це інформує Reuters.

За даними ВМС Латвії, два інших судна в цьому районі також підлягають перевірці.

"Ми визначили, що, найімовірніше, є зовнішні пошкодження, і вони значні", - заявила прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліна під час позачергового засідання уряду.

Вона повідомила, що Латвія координує свої дії з НАТО і країнами регіону Балтійського моря для з'ясування обставин.

Своєю чергою, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна тісно співпрацює з Латвією і НАТО.

"Швеція надасть важливі сили і засоби для розслідування підозрюваного інциденту", - зазначив Крістерссон.

Пошкоджений кабель з’єднував латвійське місто Вентспілс і шведський острів Готланд, а обірвався лише в економічній зоні Швеції, повідомили у латвійських військово-морських силах.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила солідарність з Латвією і Швецією.

"Повна солідарність з країнами ЄС у Балтійському морі після пошкодження підводного кабелю передачі даних між Швецією та Латвією. Стійкість та безпека нашої критичної інфраструктури є головним пріоритетом", - написала фон дер Ляєн у соцмережі X.

Full solidarity with the EU countries of the Baltic Sea after the Sweden-Latvia undersea data cable damage.



The resilience and security of our critical infrastructure is a top priority.



The @EU_Commission is committed to improving detection, prevention and repair with global… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 26, 2025

Вона додала, що Єврокомісія прагне вдосконалювати виявлення, запобігання та усунення проблем у співпраці з глобальними партнерами.