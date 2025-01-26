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Оновлено

Між Латвією та Швецією невідоме судно пошкодило підводний волоконно-оптичний кабель

Марія Науменко
26 січня, 2025 неділя
19:14
Світ

У неділю, 26 січня, між Латвією і Швецією був пошкоджений підводний волоконно-оптичний кабель, ймовірно, в результаті зовнішнього впливу. Латвія скерувала патрульний катер для перевірки судна, підозрюваного в причетності до інциденту

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Про це інформує Reuters.

За даними ВМС Латвії, два інших судна в цьому районі також підлягають перевірці.

"Ми визначили, що, найімовірніше, є зовнішні пошкодження, і вони значні", - заявила прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліна під час позачергового засідання уряду.

Вона повідомила, що Латвія координує свої дії з НАТО і країнами регіону Балтійського моря для з'ясування обставин.

Своєю чергою, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна тісно співпрацює з Латвією і НАТО.

"Швеція надасть важливі сили і засоби для розслідування підозрюваного інциденту", - зазначив Крістерссон.

Пошкоджений кабель з’єднував латвійське місто Вентспілс і шведський острів Готланд, а обірвався лише в економічній зоні Швеції, повідомили у латвійських військово-морських силах.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила солідарність з Латвією і Швецією.

"Повна солідарність з країнами ЄС у Балтійському морі після пошкодження підводного кабелю передачі даних між Швецією та Латвією. Стійкість та безпека нашої критичної інфраструктури є головним пріоритетом", - написала фон дер Ляєн у соцмережі X.

 

Вона додала, що Єврокомісія прагне вдосконалювати виявлення, запобігання та усунення проблем у співпраці з глобальними партнерами.

  • 3 грудня 2025 року між Фінляндією та Швецією стався обрив інтернет-кабелю. Він зазнав пошкоджень.
  • 26 грудня 2025 року фінська влада затримала судно Eagle S, що перевозило російську нафту в Балтійському морі. Його підозрюють у пошкодженні підводного силового кабелю, який з'єднує Фінляндію та Естонію, а також чотирьох інтернет-ліній.
  • Станом на 6 січня два підводні комунікаційні кабелі компанії Elisa між Фінляндією та Естонією, які були пошкоджені 25 грудня 2024 року, вдалося відремонтувати, а за день у Військово-морських силах Швеції повідомили про успішне підняття якоря танкера Eagle S. 
Теги:
Новини
Латвія
Швеція
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