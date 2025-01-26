Між Латвією та Швецією невідоме судно пошкодило підводний волоконно-оптичний кабель
У неділю, 26 січня, між Латвією і Швецією був пошкоджений підводний волоконно-оптичний кабель, ймовірно, в результаті зовнішнього впливу. Латвія скерувала патрульний катер для перевірки судна, підозрюваного в причетності до інциденту
Про це інформує Reuters.
За даними ВМС Латвії, два інших судна в цьому районі також підлягають перевірці.
"Ми визначили, що, найімовірніше, є зовнішні пошкодження, і вони значні", - заявила прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліна під час позачергового засідання уряду.
Вона повідомила, що Латвія координує свої дії з НАТО і країнами регіону Балтійського моря для з'ясування обставин.
Своєю чергою, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна тісно співпрацює з Латвією і НАТО.
"Швеція надасть важливі сили і засоби для розслідування підозрюваного інциденту", - зазначив Крістерссон.
Пошкоджений кабель з’єднував латвійське місто Вентспілс і шведський острів Готланд, а обірвався лише в економічній зоні Швеції, повідомили у латвійських військово-морських силах.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила солідарність з Латвією і Швецією.
"Повна солідарність з країнами ЄС у Балтійському морі після пошкодження підводного кабелю передачі даних між Швецією та Латвією. Стійкість та безпека нашої критичної інфраструктури є головним пріоритетом", - написала фон дер Ляєн у соцмережі X.
Вона додала, що Єврокомісія прагне вдосконалювати виявлення, запобігання та усунення проблем у співпраці з глобальними партнерами.
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