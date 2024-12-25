У Фінляндії заявили про несправність підводного електрокабелю з Естонією

Про це повідомляє Yle.

Наразі між двома країнами по Estlink 2 не передається електричний струм, оскільки кабель зазнав пошкодження. Наразі фахівці зʼясовують причину несправності.

"Можливість вандалізму виключати не можна. Однак ми розглядаємо ситуацію загалом, і повідомимо про причину несправності, коли вона стане відома", - розповів глава диспетчерської служби Fingrid Арто Пахкін.

За інформацією компанії, зʼєднання Estlink 2 було перервано о 12.26 в день Різдва.

Ситуацію прокоментував премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, запевнивши, що переривання передачі струму не впливає на електропостачання громадян країни.

"Навіть у Різдво влада перебуває в стані готовності і розбирається в ситуації", - додав він.

3 грудня між Фінляндією та Швецією стався обрив інтернет-кабелю. Він зазнав пошкоджень, але причини аварії були невідомі.





