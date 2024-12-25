У Фінляндії заявили про несправність підводного електрокабелю з Естонією
Фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію: причина несправності невідома
Про це повідомляє Yle.
Наразі між двома країнами по Estlink 2 не передається електричний струм, оскільки кабель зазнав пошкодження. Наразі фахівці зʼясовують причину несправності.
"Можливість вандалізму виключати не можна. Однак ми розглядаємо ситуацію загалом, і повідомимо про причину несправності, коли вона стане відома", - розповів глава диспетчерської служби Fingrid Арто Пахкін.
За інформацією компанії, зʼєднання Estlink 2 було перервано о 12.26 в день Різдва.
Ситуацію прокоментував премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, запевнивши, що переривання передачі струму не впливає на електропостачання громадян країни.
"Навіть у Різдво влада перебуває в стані готовності і розбирається в ситуації", - додав він.
- 3 грудня між Фінляндією та Швецією стався обрив інтернет-кабелю. Він зазнав пошкоджень, але причини аварії були невідомі.
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