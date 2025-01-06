Між Фінляндією та Естонією відновили пошкоджені підводні кабелі

Про це повідомляє Yle з посиланням на заяву компанії.

Там розповіли, що на успішне завершення ремонту вплинули погодні умови.

Зазначається, що пошкодження підводних кабелів не вплинуло на телекомунікаційні послуги, які Elisa надає у Фінляндії чи Естонії.