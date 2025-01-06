Між Фінляндією та Естонією відновили пошкоджені підводні кабелі
Станом на понеділок, 6 січня, два підводні комунікаційні кабелі компанії Elisa між Фінляндією та Естонією, які були пошкоджені 25 грудня 2024 року, вдалося відремонтувати
Про це повідомляє Yle з посиланням на заяву компанії.
Там розповіли, що на успішне завершення ремонту вплинули погодні умови.
Зазначається, що пошкодження підводних кабелів не вплинуло на телекомунікаційні послуги, які Elisa надає у Фінляндії чи Естонії.
- У четвер, 26 грудня, фінська влада затримала судно Eagle S, що перевозило російську нафту в Балтійському морі. Його підозрюють у пошкодженні підводного силового кабелю, який з'єднує Фінляндію та Естонію, а також чотирьох інтернет-ліній.
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