У ВМС Швеції підтвердили підняття з дна Фінської затоки якоря танкера Eagle S, який пошкодив кабелі у Балтійському морі

Про це повідомляє Yle.

Згідно з повідомленням, якір був знайдений на дні Фінської затоки на глибині 80 метрів та піднятий шведським рятувальним судном HMS Belos.

Центральна кримінальна поліція Фінляндії стверджує, що якір міг пошкодити електричний кабелю, що з'єднує Фінляндію та Естонію, а також чотири комунікаційні кабелі. Поліція підозрює вісьмох членів екіпажу Eagle S у скоєнні серйозних актів вандалізму і серйозних порушеннях у сфері телекомунікацій.

Що передувало

3 грудня між Фінляндією та Швецією стався обрив інтернет-кабелю. Він зазнав пошкоджень, але причини аварії були невідомі.

25 грудня фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію.

26 грудня фінська влада затримала судно Eagle S, що перевозило російську нафту в Балтійському морі. Його підозрюють у пошкодженні підводного силового кабелю, який з'єднує Фінляндію та Естонію, а також чотирьох інтернет-ліній.

29 грудня поліція Фінляндії повідомила, що знайшла сліди, які тягнуться на десятки кілометрів по дну Балтійського моря, де танкер, що перевозив російську нафту, як підозрюють, пошкодив своїм якорем лінію електропередач і чотири телекомунікаційні кабелі.

Станом на 6 січня два підводні комунікаційні кабелі компанії Elisa між Фінляндією та Естонією, які були пошкоджені 25 грудня 2024 року, вдалося відремонтувати.