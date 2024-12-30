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Фінська поліція підозрює, що лінію електропередачі в Балтійському морі було пошкоджено якорем російського танкера

Марія Науменко
30 грудня, 2024 понедiлок
08:22
Світ Фінляндія

У неділю, 29 грудня, поліція Фінляндії повідомила, що знайшла сліди, які тягнуться на десятки кілометрів по дну Балтійського моря, де танкер, що перевозив російську нафту, як підозрюють, пошкодив своїм якорем лінію електропередач і чотири телекомунікаційні кабелі

Зміст

Про це інформує Reuters.

Згідно з повідомленням, фінська поліція підозрює, що Eagle S спричинив пошкодження, перетягнувши свій якір по морському дну.

Керівник Національного бюро розслідувань Фінляндії зазначив, що слідство виявило сліди волочіння, але якір досі не знайдено. За його словами, "довжина траси складає десятки кілометрів".

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Фінська митна служба підозрює, що Eagle S є частиною тіньового флоту, який намагається обійти санкції щодо експорту російської нафти. Кремль, своєю чергою, відреагував на захоплення судна, зазначивши, що не бачить в цьому приводу для занепокоєння.

Що передувало

3 грудня між Фінляндією та Швецією стався обрив інтернет-кабелю. Він зазнав пошкоджень, але причини аварії були невідомі.

25 грудня фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію

26 грудня фінська влада затримала судно Eagle S, що перевозило російську нафту в Балтійському морі. Його підозрюють у пошкодженні підводного силового кабелю, який з'єднує Фінляндію та Естонію, а також чотирьох інтернет-ліній.

Згодом стало відомо, що ЄС запропонує нові санкції проти тіньового флоту РФ і посилить захист кабелів у Балтійському морі.

Крім того, Естонія розгорнула військовий корабель Raju для патрулювання підводних ліній електропередачі у відповідь на нещодавній інцидент в Балтійському морі.

Теги:
Новини
Росія
Естонія
Фінляндія
втручання Росії
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