Естонія направила корабель ВМС для охорони ліній електропередач після інциденту в Балтійському морі
Естонія розгорнула військовий корабель Raju для патрулювання підводних ліній електропередач у відповідь на нещодавній інцидент в Балтійському морі
Про це повідомляє Bloomberg.
Корабель Raju був розгорнутий у п’ятницю вранці, 27 грудня, для захисту EstLink 1, 105-кілометрової підводної лінії, яка з’єднує електромережі країн Балтії та Північної Європи. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур підкреслив, що розміщення корабля демонструє готовність країни захистити свій зв'язок із Фінляндією.
Раніше уряди Фінляндії та Естонії заявили, що захоплений танкер є частиною тіньового флоту Росії, який може становити загрозу для критичної інфраструктури в регіоні. Влада взяла судно під контроль у четвер і направила його до фінських вод.
Президент Фінляндії Александр Стубб зазначив, що три подібні інциденти протягом року не можуть бути випадковістю, і закликав до пильності в питаннях безпеки. Патрульне судно прикордонної служби розпочне обстеження морського дна навколо EstLink 2.
Шведська берегова охорона також оголосила про посилення спостереження за цим регіоном. Розслідування триває, наразі влада опитує членів екіпажу танкера для збору інформації.
- 3 грудня між Фінляндією та Швецією стався обрив інтернет-кабелю. Він зазнав пошкоджень, але причини аварії були невідомі.
- 25 грудня фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію
- 26 грудня фінська влада затримала судно Eagle S, що перевозило російську нафту в Балтійському морі. Його підозрюють у пошкодженні підводного силового кабелю, який з'єднує Фінляндію та Естонію, а також чотирьох інтернет-ліній.
- Згодом стало відомо, що ЄС запропонує нові санкції проти тіньового флоту РФ і посилить захист кабелів у Балтійському морі.
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