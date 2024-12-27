Естонія направила корабель ВМС для охорони ліній електропередач після інциденту в Балтійському морі

Про це повідомляє Bloomberg.

Корабель Raju був розгорнутий у п’ятницю вранці, 27 грудня, для захисту EstLink 1, 105-кілометрової підводної лінії, яка з’єднує електромережі країн Балтії та Північної Європи. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур підкреслив, що розміщення корабля демонструє готовність країни захистити свій зв'язок із Фінляндією.

Раніше уряди Фінляндії та Естонії заявили, що захоплений танкер є частиною тіньового флоту Росії, який може становити загрозу для критичної інфраструктури в регіоні. Влада взяла судно під контроль у четвер і направила його до фінських вод.

Президент Фінляндії Александр Стубб зазначив, що три подібні інциденти протягом року не можуть бути випадковістю, і закликав до пильності в питаннях безпеки. Патрульне судно прикордонної служби розпочне обстеження морського дна навколо EstLink 2.

Шведська берегова охорона також оголосила про посилення спостереження за цим регіоном. Розслідування триває, наразі влада опитує членів екіпажу танкера для збору інформації.