ЄС запропонує нові санкції проти тіньового флоту РФ і посилить захист кабелів у Балтійському морі
Після пошкодження електричних та інформаційних кабелів у Балтійському морі Євросоюз запропонує санкції, спрямовані проти тіньового флоту Росії
Про це йдеться у спільній заяві Європейської комісії та верховного представника ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки, поширеній 26 грудня.
У заяві нагадали, що інцидент з підводними кабелями в Балтійському морі є останнім у серії ймовірних атак на об'єкти критичної інфраструктури. У Єврокомісії додали, що працюють із фінською владою над розслідуванням пошкодження цих кабелів та повністю солідарні з Фінляндією, Естонією та Німеччиною, а також вдячні фінській владі за швидкі дії з затримання підозрюваного судна.
"Ми рішуче засуджуємо будь-яке навмисне руйнування критично важливої інфраструктури Європи. Підозрюване судно є частиною тіньового флоту Росії, який загрожує безпеці та навколишньому середовищу, а також фінансує російський військовий бюджет. Ми запропонуємо подальші заходи, включаючи санкції, спрямовані проти цього флоту", – зазначено в заяві.
У відповідь на згадані інциденти ЄС пообіцяв посилити зусилля із захисту підводних кабелів, зокрема обмін інформацією, використання нових технологій виявлення, а також можливості підводного ремонту та міжнародної співпраці.
"Ми залишаємося відданими забезпеченню стійкості й безпеки нашої критично важливої інфраструктури. Наразі немає жодних ризиків для безпеки постачання електроенергії в регіоні", – додали в заяві.
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