Трамп хоче, щоб допомога від США була визнана боргом, - економіст Пендзин

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Поведінка Трампа абсолютно зрозуміла, і всі його пропозиції також зрозумілі. Наразі ми зосереджуємося на питанні рідкісноземельних металів, особливо останнім часом, а головне - не це, головне інше. Трамп хоче, щоб Україна визнала борг перед США за раніше надану допомогу. Причому сума боргу явно завищена порівняно з тими надходженнями, що були. Як це буде оформлено відповідно до українського та американського законодавства, не знаю. Тому що те, що до нас надходило, - це були офіційні грантові програми", - пояснив Пендзин.

За словами економіста, Пентагон та бюджет США передавав Україні зброю за грантовими програмами відповідно до законодавства. Зараз Трамп хоче, щоб цей весь безплатний пакет був визнаний боргом.

"Ось це головне. А вже механізми погашення цього боргу - це питання третє: рідкісноземельні метали, портова інфраструктура, газ, нафта, зерно. Для Трампа це не має значення, головне - чи буде борг визнано, чи ні. Те, що Україна пропонувала, - це абсолютно інше, коли Зеленський четвертим пунктом Плану миру говорив про спільну розробку з американськими компаніями українських рідкісноземельних металів, тобто йшлося про інвестиції в українське добування", - наголосив Пендзин.