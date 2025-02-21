Критична залежність від США: Згурець назвав три аспекти, де можуть бути проблеми в разі зупинки допомоги
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що за оптимістичного сценарію постачання нових озброєнь від США має відбутися у 2025 році
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Заяви американських політиків викликають розчарування і подив, оскільки вони повторюють російські наративи. Дійсно, допомога з боку США є значною. Наразі низка фінансових зобов'язань лежить перед американськими компаніями щодо виготовлення нового озброєння. Ці контракти були підписані у 2023 році та забезпечують виготовлення озброєння, яке має постачатися у 2025 році й навіть у 2026 році", - зауважив Згурець.
За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, також є пакети, ухвалені за президента Байдена, які передбачають постачання озброєнь. Вони не всі вичерпані й не всі поставлені. За оптимістичного сценарію постачання нових озброєнь має відбуватися у 2025 році.
"Але зараз ситуація доволі невизначена, тобто чи буде США використовувати тиск на Україну шляхом обмеження контрактів. Наразі є критична залежність від США. Це насамперед ракети до Patriot, ракети до інших видів озброєння, забезпечення системами Starlink і розвідувальної інформації. Ці три чинники є вкрай важливими, зокрема ракети Patriot і те, що забезпечує стійке управління на полі бою.
Що може компенсувати Європа, якщо американці почнуть гальмувати? Якщо зберігатиметься можливість закупівлі американського озброєння через європейські держави за європейські гроші, думаю, що проблем з ракетами не буде. Питання Starlink для американської сторони, для Маска, є комерційним, тому що Україна використовує понад 10 тисяч терміналів Starlink. Це значні гроші, які сплачують Маску, і я не певен, що Маск вирішить обмежити використання Starlink. Щодо розвідувальної інформації, то тут більш політичний аспект, оскільки є нові призначення в Центральній розвідці США, які сповідують не зовсім проукраїнські підходи. Тому думаю, що можуть виникнути ризики, які частково можуть бути компенсовані європейськими країнами. Проте розуміємо, що розвідувальний потенціал європейських країн є меншим, ніж у США", - пояснив Згурець.
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що потрібно шукати виходи, але ми перебуваємо на етапі, коли Європа пробуджується.
"Вважаю, що Європа налаштована на швидку перебудову своєї оборонної промисловості, формування певних програмних проєктів, які допомагатимуть Україні та знайдуть відповіді на ризики обмеження участі американської сторони в забезпеченні безпеки Європи", - резюмував Згурець.
- Представники зі США та Росії таємно зустрічалися в Швейцарії для неофіційних обговорень війни в Україні.
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