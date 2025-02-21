"Найактивніше – в тікток та телеграм": СБУ попередила про нові інформаційно-психологічні спецоперації РФ
Служба безпеки України попередила про нові спроби російських спецслужб розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні
Про це йдеться на Facebook-сторінці СБУ.
Там зазначили, що протягом останнього часу зросла кількість інформаційних диверсій, спрямованих на розкол суспільства і штучне поширення протестних настроїв.
"Для провокацій російські спецслужби залучили весь потенціал своїх ботоферм і масово застосовують підконтрольні групи та фейкові акаунти в популярних месенджерах і соцмережах, найактивніше – в тікток та телеграм", – йдеться в повідомленні.
Так, ворог поширює фейкову інформацію про нібито розповсюдження протестних настроїв серед українців і вуличні заворушення в різних регіонах України. Водночас росіяни закликають громадян до масових акцій задля порушення громадського порядку та конституційного ладу, а також пропонують кошти за участь в мітингах, зазначили в СБУ.
Читайте також: РФ витрачає мільярди на "промивання мізків" українцям у соцмережах і комп'ютерних іграх, – Ягун
Служба безпеки відпрацьовує наявні й потенційні загрози національній безпеці України. Також правоохоронці закликали громадян бути пильними та не реагувати на ворожі провокації, які РФ використовує для спроб підриву внутрішньої ситуації в Україні.
У СБУ зауважили, що дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (особливо в умовах певних обмежень, які встановлює Закон України "Про правовий режим воєнного стану") містять ознаки злочину за статтею 109 КК України, яка передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.
- Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомляв, що росіяни поширюють чергову дезінформацію про нібито підготовку Україною терактів у країнах Європи, щоб "зірвати переговори про мир".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.42 Купівля 41.42Продаж 41.91
- EUR Купівля 43.34Продаж 43.96
- Актуальне
- Важливе