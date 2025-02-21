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"Найактивніше – в тікток та телеграм": СБУ попередила про нові інформаційно-психологічні спецоперації РФ

Юлія Лаврук
21 лютого, 2025 п'ятниця
13:28
Війна з Росією фейк

Служба безпеки України попередила про нові спроби російських спецслужб розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні

Зміст

Про це йдеться на Facebook-сторінці СБУ.

Там зазначили, що протягом останнього часу зросла кількість інформаційних диверсій, спрямованих на розкол суспільства і штучне поширення протестних настроїв.

"Для провокацій російські спецслужби залучили весь потенціал своїх ботоферм і масово застосовують підконтрольні групи та фейкові акаунти в популярних месенджерах і соцмережах, найактивніше – в тікток та телеграм", – йдеться в повідомленні.

Так, ворог поширює фейкову інформацію про нібито розповсюдження протестних настроїв серед українців і вуличні заворушення в різних регіонах України. Водночас росіяни закликають громадян до масових акцій задля порушення громадського порядку та конституційного ладу, а також пропонують кошти за участь в мітингах, зазначили в СБУ. 

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Служба безпеки відпрацьовує наявні й потенційні загрози національній безпеці України. Також правоохоронці закликали громадян бути пильними та не реагувати на ворожі провокації, які РФ використовує для спроб підриву внутрішньої ситуації в Україні.

У СБУ зауважили, що дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (особливо в умовах певних обмежень, які встановлює Закон України "Про правовий режим воєнного стану") містять ознаки злочину за статтею 109 КК України, яка передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

  • Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомляв, що росіяни поширюють чергову дезінформацію про нібито підготовку Україною терактів у країнах Європи, щоб "зірвати переговори про мир".
Теги:
Новини
Україна
СБУ
фейк
пропаганда
російські фейки
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