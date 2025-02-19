"Україна не хоче миру": в ЦПД попередили про нову ІПСО Росії, яку курує друг Путіна Наришкін
Російські окупанти поширюють чергову дезінформацію про нібито підготовку Україною терактів у країнах Європи, щоб "зірвати переговори про мир". Курує цю інформаційну операцію поплічник російського диктатора Сергій Наришкін
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.
Ця дезінформація є частиною інформаційної операції Кремля під умовною назвою "Україна не хоче миру". Її реалізацією керує очільник служба зовнішньої розвідки РФ і давній друг Володимира Путіна Сергій Наришкін.
Як зазначив керівник ЦПД, Наришкін вже провалив кабельні диверсії проти країн НАТО, виставивши Росію винуватцем, після чого почав розповідати, що Україна готує теракти щодо суден.
За словами Коваленка, зараз Наришкін так само бреше про нібито підготовку Україною терактів в країнах ЄС. Проте насправді саме Росія здійснила низку диверсій і підпалів у європейських країнах, намагалася вбити гендиректора Rheinmetall, про що повідомляли в НАТО.
"Тепер Наришкін готує можливі диверсії для звинувачення України. Але він настільки бездарний, що інформаційно одразу зрозуміло, що це робити буде РФ. І ось це все – частина кампанії, щоб звинуватити Україну "у зриві миру", якого не хоче сама РФ", – підсумував очільник ЦПД.
- Раніше розвідки країн Заходу повідомляли, що Росія створила новий таємний підрозділ під назвою Департамент спеціальних завдань (SSD) для проведення диверсій і атак на території Європи та за її межами.
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