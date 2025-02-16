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WSJ: Росія створила секретний підрозділ для диверсій у Європі й за її межами

Ксенія Золотова
16 лютого, 2025 неділя
11:09
Світ Окупанти, кримінал, росіяни

Розвідки країн Заходу повідомляють, що Росія створила новий таємний підрозділ під назвою Департамент спеціальних завдань (SSD) для проведення диверсій і атак на території Європи та за її межами

Зміст

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Західні розвідслужби розкрили інформацію про новий таємний підрозділ російських спецслужб, створений для проведення прихованих атак по всій Європі та за її межами.  

Департамент спеціальних завдань (SSD) базується в штаб-квартирі російської військової розвідки на околиці Москви, у сучасному скляно-сталевому комплексі, відомому як "Акваріум".  

Підрозділ, створений у 2023 році, складається з досвідчених агентів, які брали участь у резонансних спецопераціях, зокрема в отруєнні Сергія Скрипаля у 2018 році. Його очолює генерал-полковник Андрій Авер'янов – ветеран чеченських воєн, якого розшукує чеська поліція за причетність до вибухів складів боєприпасів у 2014 році.  

Його заступник, генерал-лейтенант Іван Касьяненко, координує не лише операції проти західних країн, а й діяльність приватних військових компаній, зокрема ПВК "Вагнер", після загибелі її засновника Євгена Пригожина.  

SSD виконує три ключові завдання: убивства та диверсії за кордоном, проникнення в західні компанії та університети й вербування іноземних агентів.  

Співробітники департаменту особливо активні в Україні, а також у країнах, що підтримують Росію, таких як Сербія.  

Деякі операції SSD спрямовані на підрив позицій Заходу у відповідь на військову підтримку України. Одним із найгучніших випадків стало використання запалювальних пристроїв на літаках, що перевозили вантажі для DHL, а також серія підпалів у великих містах Європи, зокрема в Лейпцигу та Варшаві.  

Європейський Союз і США вже запровадили санкції проти кількох співробітників підрозділу, звинувативши їх в організації переворотів, убивств і кібератак. Кремль відкинув ці звинувачення, назвавши їх безпідставними. 

Західні спецслужби висловлюють занепокоєння активністю SSD і закликають до посилення контррозвідувальних заходів. На думку експертів, США та їхні союзники повинні діяти агресивніше, включаючи проведення таємних операцій безпосередньо на території Росії для стримування подальших загроз.

  • У німецькому місті Гайленкірхен через підозру у диверсії у серпні 2024 року закрили військово-повітряну базу НАТО, де зокрема базуються розвідувальні літаки.

 
Теги:
Новини
Росія
Європа
російська армія
Шпигунський скандал
Війна з Росією
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