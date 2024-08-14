У Німеччині підозрюють диверсію на авіабазі НАТО: ймовірно, знову йдеться про забруднену воду, - ЗМІ
У німецькому місті Гайленкірхен через підозру у диверсії закрили військово-повітряну базу НАТО, де зокрема базуються розвідувальні літаки
Про це пише Bild.
У виданні кажуть, що, ймовірно, знову йдеться про забруднену питну воду - так само як і у військових казармах неподалік від Кельна. Наразі триває розслідування, є інформація про одного затриманого.
Як повідомляє Bild, казарми мають власну водонасосну станцію і, як і казарми в Кельні, були закриті. Зазначимо, що на авіабазі НАТО в Гайленкірхені, серед іншого, дислокуються розвідувальні літаки.
Про диверсію у військових казармах біля Кельна
У середу, 14 серпня, у Німеччині опечатали військові казарми неподалік від Кельна. Поліція і служба військової контррозвідки бундесверу допускають, що диверсанти вдерлися на територію казарм, аби забруднити водопровідну воду на базі.
У внутрішніх комунікаціях солдатів і цивільних закликали не вживати питну воду за жодних обставин. Наразі на територію бази більше не пускають солдатів.
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