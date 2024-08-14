У Німеччині підозрюють диверсію на авіабазі НАТО: ймовірно, знову йдеться про забруднену воду, - ЗМІ

Про це пише Bild.

У виданні кажуть, що, ймовірно, знову йдеться про забруднену питну воду - так само як і у військових казармах неподалік від Кельна. Наразі триває розслідування, є інформація про одного затриманого.

Як повідомляє Bild, казарми мають власну водонасосну станцію і, як і казарми в Кельні, були закриті. Зазначимо, що на авіабазі НАТО в Гайленкірхені, серед іншого, дислокуються розвідувальні літаки.

Про диверсію у військових казармах біля Кельна

У середу, 14 серпня, у Німеччині опечатали військові казарми неподалік від Кельна. Поліція і служба військової контррозвідки бундесверу допускають, що диверсанти вдерлися на територію казарм, аби забруднити водопровідну воду на базі.

У внутрішніх комунікаціях солдатів і цивільних закликали не вживати питну воду за жодних обставин. Наразі на територію бази більше не пускають солдатів.